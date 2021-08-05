Венгрия ждет Папу — уже через месяц начнет работу Международный евхаристический конгресс

Венгрия готовится к 52-му Международному евхаристическому конгрессу, намеченному на 5-12 сентября 2021 года. Девизом форума в Будапеште будут слова Псалма 87: «Все источники мои в Тебе».

Накануне встречи, в которой примет участие Святейший Отец, Венгерская академия художеств подготовила три выставки.

Первая выставка будет представлять Греко-Католическую Церковь — четвертую по величине христианскую общину страны. Вторая выставка посвящена истории 34-го Международного евхаристического конгресса, который проходил в столице Венгрии 25-29 мая 1938 года. Третья экспозиция покажет вклад Церкви в помощь нуждающимся; она готовится совместно с венгерским Каритас.

Папа возглавит Св. Мессу в Будапеште 12 сентября 2021 года в день завершения Конгресса. Затем Епископ Рима отправится в дальнейшее путешествие — с Апостольским визитом в Словакию.

Программа краткосрочного визита Святейшего Отца в столицу Венгрии включает встречи с епископами, христианами других конфессий и еврейской общиной, а также с ведущими венгерскими политиками.

Католическая община страны «с большой любовью и радостью» ожидает визита Папы Франциска, сказал архиепископ Будапешта кардинал Петер Эрдё. «Мы молимся, чтобы папский визит вместе со смягчением последствий пандемии коронавируса стал для нас знаком надежды и новым началом», — добавил Предстоятель Католической Церкви Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан рад, что Понтифик принял приглашение приехать в Будапешт. Правый политик и прихожанин Реформатской Церкви сказал, что с нетерпением ждет встречи со Святейшим Отцом перед заключительной Литургией 52-го Международного евхаристического конгресса.



По материалам Vatican News