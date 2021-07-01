Венгерские католические епископы отменили антиковидные ограничения

Конференция епископов Венгрии сообщила, что в связи с улучшением эпидемиологический обстановки в стране с 4 июля будут отменены ограничения, введенные для Церкви в связи с пандемией. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Начиная с указанного дня ношение маски, в том числе и внутри помещений, не будет обязательным. Отменяются также литургические ограничения, введенные исключительно на период пандемии. Венгерские епископы рекомендуют «поступать ответственно и внимательно», продолжая использовать дезинфицирующие средства перед тем, как приступить к Святому Причастию. Новые правила будут действовать во всех епархиях латинского обряда, однако в соответствии с 838 каноном Кодекса канонического права епархиальные епископы могут издавать собственные декреты с иными предписаниями.