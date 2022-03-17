Великобритания: бывший англиканский епископ стал католическим священником

Архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс рукоположил во священника бывшего англиканского епископа Джонатана Гудолла.

Рукоположение состоялось 12 марта в лондонском Вестминстерском соборе, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальной сайт Католической Церкви в Англии и Уэльсе.

Кардиналу Николсу сослужили несколько прелатов, среди которых были архиепископ Кардиффский Джордж Стек, Сент-Эндрюсский и Эдинбургский Лео Кашли и глава украинской греко-католической епархии Св. Семейства в Лондоне епископ Кеннет Новаковски. В качестве экуменических гостей на богослужении присутствовали несколько англиканских епископов.

Джонатан Гудолл родился в 1961 году В Йоркшире. Был рукоположен в англиканского священника в 1989 году. Служил младшим каноником в Вестминстерском аббатстве, был капелланом епископа Гибралтарского. В 2005-2013 гг. был капелланом и экуменическим секретарем архиепископов Кентерберийских. В 2013 году стал епископом Эббсфлита – суффраганом Кентерберийской епархии и епархиальным визитатором для англикан – противников женского епископата и священства.

В сентябре 2021 архиепископ Джастин Уэлби удовлетворил прошение епископа Гудолла об отставке.

В прошении Гудол указал, что «после долгого периода молитв» решил перейти в полное общение с Католической Церковью.

Как пишет издание Catholic World Reporter, предшественник Гудолла на Эббсфлитской кафедре епископ Энрю Бёрнем также перешел в католицизм и был рукоположен во священника в 2011 году.

О. Гудолл будет служить в приходе св. Уильяма Йоркского в Стэнморе. У священника и его жены Сары двое детей.

Фото — gloria.tv