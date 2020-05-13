Великобритания: Архиепископ Кентерберийский тайно работал в больнице во время карантина

Духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби тайно работал в качестве добровольца в лондонской больнице во время карантина, введенного в Великобритании из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По информации издания, 64-летний священнослужитель прошел специальные курсы по тому, как правильно носить средства индивидуальной защиты и обходиться с инфицированными людьми. После этого он стал посещать больницу Святого Томаса, расположенную неподалеку от его резиденции – Ламбетского дворца на южном берегу Темзы. Именно в этой больнице с коронавирусной инфекцией провел неделю премьер-министр Борис Джонсон, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. Как уточняет The Daily Telegraph, в больнице архиепископ Кентерберийский с премьер-министром не контактировал.

«С момента начала карантина [архиепископ] Джастин добровольно вызвался служить капелланом в больнице Святого Томаса, там он работал бок о бок с другими капелланами, молясь за больных и умирающих. Это приносит ему огромное успокоение – иметь возможность физически видеть людей и молиться вместе с ними во время карантина, делая то, чем занимаются священники по всей стране», – приводит газета слова неназванного источника, близкого к духовному главе Церкви Англии. Ее формальным главой является королева Елизавета II.

Церкви в Великобритании были закрыты из-за пандемии коронавируса еще в середине марта. С 23 марта в стране действует карантин, который начинает ослабевать с сегодняшнего дня. Однако, согласно правительственному плану поэтапного возвращения к обычной жизни, богослужения в храмах должны возобновиться лишь в июле. По последним данным британского Минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 226 тыс., а количество летальных исходов превысило 32,6 тыс.