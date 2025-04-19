Великая Суббота: последний день перед Пасхой

Великая Суббота, Страстная Суббота — это последний день перед Пасхой. Для верующих это и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

В день Великой Субботы Иосиф из Аримафеи, член синедриона, пришедши к Пилату, стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можно было предавать их погребению.

Иосиф купил плащаницу — длинное и ценное полотно. Тело Христа сняли с Креста, умастили его благовониями, обвили плащаницей и положили в новой погребальной пещере в саду Иосифа.

Фарисеи знали слова Христа о Его воскресении, и опасаясь, что Апостолы похитят Тело Христа и скажут народу, что Он воскрес, выпросили у Пилата стражу, приставили к гробу и гроб запечатали. Такими действиями они усилили доказательства Христова Воскресения.

В Католической Церкви Великая Суббота — последний день Пасхального Триденствия. Это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне Спасения. В этот день не совершается литургия, поэтому алтарь остаётся разоблачённым.

В Великую Субботу запрещено преподавать причастие, исключение делается лишь для «виатика», последнего причастия, преподаваемого умирающим. В храмах верующие молятся в индивидуальном порядке перед часовней со Святыми Дарами, символизирующей Гроб Господень. Иногда в церквях публично читается Литургия часов.

Также в этот день совершается освящение пасхальной пищи.

С V века Великая Суббота считалась в латинском обряде днём строгого поста, в настоящее время пост отменён, но традиция поститься в этот день сохранилась в ряде стран. Так как на богослужении навечерия Пасхи совершалось крещение катехуменов, в Великую Субботу проводились предкрещальные обряды — передача Символа веры, то есть чтение его крещаемыми, возложение на них рук, помазание их елеем и др. В эпоху позднего средневековья пасхальное бдение переместилось на полдень Великой Субботы, после реформ середины XX века оно снова стало совершаться с наступлением темноты.



(По материалам pravmir.ru и wikipedia.org)