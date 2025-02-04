«Вечер при свечах на Сретение» в честь хиротонии епископа Штефана Липке прошёл в кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

В минувшее воскресенье в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялся музыкальный «Вечер при свечах на Сретение».

Этот концерт задумывался как поздравление с рукоположением во епископы монс. Штефана Липке SJ. На мероприятии присутствовали горожане, а также российские и зарубежные гости, приехавшие на хиротонию.

Программа концерта была подобрана особенным образом и включала произведения И.С. Баха, композитора-иезуита Доменико Дзиполи (1688 — 1726) и композитора-священника Лоренцо Перози (1872 — 1956). Исполняли произведения ведущие музыканты нашего города – солисты Новосибирской государственной филармонии и студенты Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Свои номера-поздравления подготовили и юные прихожане прихода Кафедрального собора Преображения Господня.

Концерт прошёл на едином дыхании и закончился продолжительными аплодисментами публики.



Подробности финального аккорда нынешних торжеств в Преображенской епархии — в фотогалерее от Студии «Кана»: