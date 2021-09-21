Вдохновленные визитом Папы Франциска словацкие католики приняли решение помочь Кубе

Епископы Словакии, «вдохновленные визитом и советами Святейшего Отца», объявили благотворительный сбор пожертвований в пользу нуждающихся на Кубе. Он будет проходить в последнюю неделю сентября во всех храмах страны: соответствующий призыв был зачитан верным их пастырями по окончании воскресных Месс 19 сентября. Сбор пожертвований в церквях Словакии следует рассматривать как один из зримых плодов Апостольского визита Папы Франциска, неоднократно обращавшего внимание своей паствы на нужды их братьев и сестер в беднейших странах мира.

«Проблемы Кубы усугубились в связи со всемирной пандемией коронавируса. Ситуация всё возрастающей материальной бедности в этой стране с одной стороны напоминает нам о нашей обязанности благодарить за имеющийся у нас достаток, а с другой – не позволяет пренебрегать нуждами тех, кому повезло меньше, чем нам. Мы хотим поделиться с другими людьми так, как в свое время, когда мы испытывали нужду, делились с нами», – говорится в обращении епископов к верным, которое завершается призывом жертвовать со всем возможным великодушием, «с энтузиазмом, ставшим нашим достоянием во время визита Святейшего Отца».

По материалам Vatican News