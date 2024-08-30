Ватиканская обсерватория исследует концепцию вечности

6 сентября 2024 года в штаб-квартире Общества Иисуса в Риме состоится пресс-конференция, посвященная выходу новой книги: «Вечность между пространством и временем – от сознания к пространству», сообщает Vatican News.

Падуанский университет в сотрудничестве с Ватиканской обсерваторией исследует концепцию вечности с новых научных точек зрения. Книга содержит 24 статьи ведущих ученых мира в области физики, психологии, философии и теологии. В число авторов входят лауреаты Нобелевской премии Герард Хофт и Роджер Пенроуз, а также Федерико Феджин, Мауро Д’Ариано, Габриэле Венециано, Массимо Каччари, Джулио Годжи и Курт Апель.

В книге обсуждаются извечные вопросы о Боге и сознании в связи с квантовой теорией, черными дырами, инфляционной вселенной, теорией Большого взрыва и теорией струн. Также рассматриваются достижения в области нейробиологии и искусственного интеллекта.

Публикация является результатом международной конференции на тему вечности, состоявшейся в мае 2022 года в рамках магистерской программы «Исследования смерти и конца жизни» Падуанского университета.

В пресс-конференции примут участие редакторы и авторы книги: Габриэле Джонти, иезуит из Ватиканской обсерватории; Фабио Скардильо из Политехнического университета Милана и Лейденского университета; Инес Тестони, руководитель магистерской программы по изучению конца жизни и смерти в Падуанском университете; Андреа Тониола с теологического факультета Тривенето в Падуе.