Ватиканская экономика: сделать многое из малого

Папа Франциск обратился с письмом к персоналу Секретариата по экономике, с которым недавно встречался на частной аудиенции по случаю 10 лет с момента учреждения этого органа. Секретариат по экономике напрямую связан с реформой Римской Курии: он стал «основным предтечей» реформы, отмечает Папа. Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на сегодняшнюю ситуацию, Святейший Отец констатирует «прогресс» в работе Секретариата, основная задача которого — гарантировать, чтобы имущество Св. Престола было направлено на миссию, и предотвращать риски ошибок прошлого, «о которых все мы знаем», уточняет Папа. Он упоминает о первом префекте Секретариата по экономике покойном кардинале Джордже Пелле, чьим девизом было «Не бойтесь!». Этот девиз усопший иерарх воплощал как в своей христианской жизни, так и на посту префекта, подчеркивает Святейший Отец и затем благодарит преемника кардинала Пелла отца Хуана Антонио Герреро: его стиль руководства «был основан на диалоге, конкретике и простоте».

«То, что было сделано, — читаем далее в послании, — не должно нас заставлять думать, будто путь экономических реформ уже завершен. Напротив, он только начался. Церковь динамична, и у нее есть долг приспосабливаться к переменам времен, чтобы нести утешительное послание Евангелия повсюду, в особенности заботясь о наиболее ущемленных».

Реформа не всегда означает, что нужно все делать «не так, как в прошлом», уточняет Папа: в некоторых случаях она радикальна, в других же речь идет о приспособлении того позитивного, что уже есть: все изменения следует анализировать, делая выбор, который затем можно скорректировать в духе постоянного совершенствования.

Таким образом, подчеркивает Папа Франциск, экономика Ватикана подчиняется миссии, а работа Секретариата по экономике должна свидетельствовать о том, как можно «из малого сделать много». Папа сравнивает работу Секретариата с миссией родителей по отношению к своим детям: родители делают все необходимое для поддержания детей и семьи. При этом «даже самые лучшие намерения родителя могут привести к поступкам, которых следует избегать: быть авторитарными, а не авторитетными; вызывать страх, а не уважение и признательность; властвовать вместо того, чтобы принимать решения с чувством ответственности за защиту общего блага; бесцельно хранить деньги, а не использовать их для роста миссии».

Motu proprio, которым был учрежден Секретариат по экономике, озаглавлен Fidelis dispensator et prudens, напоминает Папа в письме своим сотрудникам. Преданность и благоразумие должны характеризовать их работу, в которой никогда не следует ставить формальность выше реальности. Персонал Секретариата призван не умалчивать о том, что из выявленного во время проверок не соответствует целям церковной миссии, когда личный интерес некоторых преобладает над коллективным или когда правилами искусно манипулируют ради целей, чуждых Святейшему Престолу и Церкви. Преданность означает «никогда не становиться союзниками, даже делая вид, что ничего не замечаешь, или не желая разочаровывать дружеские отношения, установившиеся в таком рабочем коллективе, как Святейший Престол, — которые сами по себе позитивны. Хороший родитель умеет сказать «нет» своим детям, любя их и преследуя благо как самих детей, так и семьи, подчеркивает Папа Франциск.

Папа пишет, что ему известно о постоянном дефиците бюджета Святейшего Престола. «Каждый должен быть готов в духе скромности и служения отказаться от собственных частных интересов ради общего интереса», — увещает Святейший Отец, добавляя, что для этого нужны «новые люди», но также и «обновленные». Поскольку Секретариат по экономике исполняет также функцию отдела кадров Римской Курии, он заботится о справедливой оплате труда в соответствии с имеющимися ресурсами и о том, чтобы вознаграждать тех, кто этого заслужил, — при этом стремясь к предотвращению карьеризма.

В заключительной части послания Папа упоминает о поставщиках Святейшего Престола: заключение договоров с ними также должно подчиняться этическим и функциональным целям миссии Римской Курии, при оптимальном использовании ресурсов.

Составление бюджета не может быть для сотрудников Секретариата «чистым счетоводством»: оно должно «сопровождать миссию» в соответствии с реальными потребностями, так чтобы «не было богатых и бедных ведомств, но единый Святейший Престол, который действует в гармонии», подчеркивает Папа Франциск.