Ватикан выразил в ООН обеспокоенность попытками пересмотреть основы прав человека

НЬЮ-ЙОРК. Представитель Ватикана в ООН заявил, что Святейший Престол «глубоко обеспокоен» шагами «по переосмыслению коренных основ прав человека», пояснив, что в мире формируются «иерархии прав», в которой сильные первенствуют, а слабые бесправны.

«Святейший Престол глубоко обеспокоен растущим давлением с целью переосмыслить сущностные основы прав человека, разрушить их внутреннее единство и отказаться от защиты человеческого достоинства ради удовлетворения политических и экономических интересов, – указал архиепископ Габриэле Качча, постоянный наблюдатель Святого Престола при ООН на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. – Этот подход создает иерархию прав человека, делает человеческое достоинство относительным, отдает первенство сильным и наделяет их дополнительными правами, отвергая при этом права слабых».

Архиепископ особо раскритиковал пропаганду абортов и эвтаназии, подаваемых как «права». «Такое непонимание сути и реалий прав человека ведет к серьезному неравенству и несправедливости, – отметил Качча, – в частности, к игнорированию прав детей в утробе матери, прав на жизнь пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, воспринимаемых как непосильное бремя для общества». Цитируя поучение Samaritanus bonus, опубликованное в прошлом месяце Конгрегацией доктрины веры, он подчеркнул: «Так же, как нет права на аборт, нет и права на эвтаназию, ибо «законы существуют не для сеяния смерти, а для защиты жизни и помощи людям в сосуществовании». Архиепископ напомнил, что именно святость человеческой жизни побуждает Ватикан всегда и везде выступить против смертной казни.

Папа Франциск недавно призвал к реформе ООН как межправительственного органа в своей новой энциклике «Fratelli tutti» от 4 октября. А незадолго до этого он осудил пропаганду абортов «некоторыми странами и международными организациями» в обращении к Генеральной Ассамблее ООН. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей дал критическую оценку ее 75-летней истории. «ООН несовершенна, она не всегда соответствовала своему назначению, названию и идеалам, и она часто наносит себе тяжкий вред, когда ставит частные интересы выше общего блага», — сказал кардинал Паролин.

В заявлении Качча говорилось не только о правах человека, но и о неравенстве, резко обнажившемся при пандемии коронавируса – оно проявляется в росте насилий над женщинами, нарушениях прав детей и коренных народов, в расизме и в уголовных преследованиях. Он напомнил, что вирус, унесший уже более миллиона жизней, «сильнее всего поразил» пожилых людей и инвалидов, а в результате «волны безработицы и неполной занятости» и молодежь уже страшится мрачного будущего. Кризис несет, по его словам, «разрушительные последствия» для детей, миллионы которых не могут посещать школу и становятся жертвами эксплуатации. Он также выразил тревогу по поводу «возрождения агрессивного национализма, этнического насилия и растущей расовой дискриминации».

Пандемия также усложнила борьбу с торговлей людьми, наркотиками и коррупцией. «Мы видим беспрецедентный кризис систем здравоохранения, – подчеркнул Качча, – и при этом огромные средства, выделенные борьбу с пандемией, в то же время способствуют преступной деятельности».«Права человека никогда не будут полностью и повсеместно признаны, если все государства, особенно конфликтующие между собой, не будут добросовестно и честно сотрудничать с этой международной организацией, работая вместе для достижения этой цели, – отметил архиепископ в заключение. – Нам нужен международный консенсус, отвергающий идеологические конфликты ради общего блага, и не признающий такие концепции человеческой личности, которые не уважают достоинство, права и свободы другого человека».

Седмица.ру / CNA