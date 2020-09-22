Кардинал Паролин: ООН призвана быть «нравственным центром»

В 75-ю годовщину основания Генеральной Ассамблеи ООН государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил со специальным видеопосланием. Непростая задача поиска общего блага, заявил иерарх, должна по-прежнему быть целью для членов Организации Объединённых Наций. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

В своём историческом обзоре кардинал напомнил о надеждах на безопасный мир и гармонию между государствами, с которыми народы обращались к ООН за последние десятилетия, надеясь на ещё большее уважение человеческого достоинства, на заботу о бедных и страдающих и прогресс в деле обеспечения справедливости – основополагающих ценностей, которые Организация Объединенных Наций стремилась конкретизировать с течением времени.

Кроме того, отметил кардинал, вклад Святейшего Престола всегда выражался в поддержке ООН и участии в её работах, начиная с 1964 года, когда Ватикан был признан в качестве государства-наблюдателя. Епископы Рима, напомнил иерарх, цитируя Павла VI, Иоанна Павла II и Папу Франциска, всегда призывали этот «благородный институт быть нравственным центром», где каждая страна в семье наций могла бы чувствовать себя как дома, где международное сообщество находило бы многосторонние решения глобальных проблем в духе братства и солидарности. Как показала пандемия COVID-19, мы не можем думать только о самих себе, но призваны работать вместе, чтобы преодолеть самые тяжёлые страдания в мире, «осознавая, что бремя, которое несут некоторые, неизбежно касается всей семьи народов».

Отличительным знаком первых 75 лет существования ООН стала поддержка права и справедливости в мире, решение проблем голода, защита общего дома от войн и насилия, «укрепление мира, основанного на целостном человеческом развитии». Кардинал Паролин упомянул о работе ООН по защите основного права на свободу вероисповедания, а также о приверженности организации – с помощью дипломатии и диалога – урегулированию военных конфликтов и восстановлению того, что разрушает насилие.

В истории международного института были и неудачи, отметил государственный секретарь: Организация Объединённых Наций не идеальна и не всегда оправдывала своё имя и идеалы; это происходило всякий раз, когда «особые интересы» превалировали над поиском общего блага. В связи с этим иерарх рекомендовал дипломатам, заседающим в ассамблее, не только оживить первоначальный дух организации в условиях меняющегося мира, но и заново подтвердить искреннюю приверженность поискам общего блага на основе подлинного консенсуса и компромисса.

В конце выступления кардинал Паролин подчеркнул, что Организация Объединённых Наций, в которой народы могут вести диалог и координировать совместные действия, сегодня как никогда необходима для оправдания больших надежд мира.