Видеопослание Папы Франциска по случаю 75-й годовщины ООН

По случаю 75-летия Организации Объединённых Наций Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к участникам недели высокого уровня Генеральной ассамблеи организации.

Святейший Отец отмечает, что семьдесят пятая годовщина создания ООН – это повод вновь подтвердить стремление Святейшего Престола к тому, чтобы эта международная организация являла собой «подлинный знак и инструмент единства между государствами и служения всему человечеству».

Сегодня наш мир страдает от пандемии COVID-19, которая привела к гибели многих людей, констатирует Папа Франциск. Нынешний кризис изменяет жизненные уклады, ставит под сомнение экономические, медицинские и социальные системы и выявляет человеческую хрупкость. Пандемия заставляет нас воспринимать период испытаний как время «выбора того, что действительно имеет значение»; теперешняя ситуация может стать реальным шансом для обращения, для переосмысления нашего образа жизни, а также экономических и социальных систем, которые увеличивают разрыв между бедными и богатыми из-за несправедливого распределения ресурсов. Перед нами стоит выбор одного из двух возможных путей: первый ведёт к укреплению многосторонности, к «новой глобальной взаимной ответственности», к солидарности, основанной на справедливости, к миротворчеству и единству человеческой семьи, – Божьего замысла для нашего мира. Другой путь отдаёт предпочтение самодостаточности, национализму, протекционизму, индивидуализму и изоляции, оставляя без внимания самых бедных и уязвимых жителей экзистенциальных окраин. Такой подход наносит ущерб всему сообществу, причиняя вред самим себе, и это не должно возобладать.

Пандемия выявила настоятельную необходимость защиты здоровья людей и реализации права каждого человека на базовую медицинскую помощь. Святейший Отец призывает политиков и частный сектор обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 и к основным технологиям, необходимым для ухода за больными, причём предпочтение должно отдаваться самым бедным, уязвимым и отверженным. Нынешний кризис также показал, что солидарность не может быть пустыми словами и обещаниями. Кроме того, он подтверждает, насколько важно избегать соблазна выходить за пределы наших природных ограничений. Человеческая свобода способна «ограничивать технологию, ориентировать её и ставить на службу другому, более здоровому и более гуманному, более социальному и более целостному прогрессу». Все эти аспекты нужно учитывать в ходе обсуждения сложного вопроса об искусственном интеллекте.

Папа Франциск обращает внимание на мир труда и подчёркивает, что для обеспечения достойной работы «необходимо изменить доминирующую экономическую парадигму, которая направлена лишь на увеличение прибыли компаний». Предоставление рабочих мест большему числу людей должно быть одной из главных целей каждого предпринимателя; это один из критериев успеха производственной деятельности. «Технический прогресс полезен и необходим до тех пор, пока он служит более достойному и безопасному, менее тяжёлому и обременительному труду людей». Всё это требует смены направления, и для этого у нас есть ресурсы, а также культурное, технологическое и социальное сознание. Однако такие перемены нуждаются в более прочном этическом контексте, способном преодолеть широко распространённую «культуру отбора», в истоках которой лежат идеологическое наступление с редукционистскими взглядами на человека, отрицание универсальности его основных прав и стремление к абсолютной власти и контролю. Всё это, по словам Папы Франциска, является «атакой на человечество».

Больно видеть, как много основных прав продолжают безнаказанно нарушаться: из-за своих убеждений верующие подвергаются всевозможным преследованиям, включая геноцид; они вынуждены бежать с исконных земель, отрываясь от своей богатой истории и культуры. Нужно признать, отмечает Папа, что «гуманитарные кризисы превратились в статус-кво, при котором права на жизнь, свободу и личную безопасность не гарантируются». Конфликты по всему миру показывают, что применение оружия взрывного действия, особенно в густонаселённых районах, имеет серьёзные долгосрочные гуманитарные последствия: обычное оружие становится всё менее «обычным» и всё более «оружием массового уничтожения», которое разрушает города, школы, больницы, церковные объекты и инфраструктуру.

Кроме того, многие люди вынуждены покидать свои дома. Беженцы, мигранты и внутренние переселенцы нередко страдают от пренебрежительного отношения, не имея возможности улучшить своё жизненное положение или положение своих семей. Тысячи людей задерживают на море и насильно перемещают в лагеря, где их подвергают пыткам и жестокому обращению. Многие из них становятся жертвами торговцев людьми, сексуального рабства или принудительного труда, их эксплуатируют на унизительных работах без справедливого вознаграждения. Однако сегодня эту невыносимую реальность многие намеренно игнорируют, подчёркивает Святейший Отец.

Многие важные международные усилия по преодолению этих кризисов начинаются с больших надежд, однако нередко им не хватает политической поддержки, необходимой для успеха. Другие начинания терпят неудачу из-за того, что отдельные государства уклоняются от выполнения своих обязательств. Однако нынешний кризис, отмечает Папа,– это возможность для ООН создать более братское и сострадательное общество.

Экономические и финансовые институты должны реагировать на быстро растущее неравенство между сверхбогатыми и постоянно бедными. Папа Франциск вновь призывает государства мира: в нынешней ситуации требуется сокращение или даже списание долгов, лежащих на бюджетах самых бедных стран; международное сообщество должно покончить с экономической несправедливостью. Новая этика означает также всеобщее сотрудничество в борьбе с уклонением от налогов и отмыванием денег: «Защита справедливости и общее благо превыше интересов самых могущественных компаний и транснациональных корпораций. Сейчас самое время обновить международную финансовую архитектуру».

Папа Франциск признаёт, что, несмотря на некоторый прогресс в выполнении обязательств со стороны государств по борьбе с изменением климата, «мы должны избегать любого искушения впасть в декларативный номинализм, оказывающий обнадёживающее воздействие на совесть, и позаботиться о том, чтобы наши учреждения действительно эффективно боролись со всеми этими бедствиями». Епископ Рима обращает внимание на опасную ситуацию в Амазонии и положение её коренных жителей: «Экологический кризис неразрывно связан с кризисом социальным, и забота об окружающей среде требует комплексного подхода к борьбе с нищетой и отчуждением». Святейший Престол будет продолжать свою экологическую миссию, подчёркивает Папа и приводит в качестве примера недавно ратифицированную Ватиканом Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу.

Нельзя не заметить разрушительные последствия пандемии для детей, в том числе детей-беженцев, отмечает Епископ Рима. Резко возросло насилие и злоупотребления в отношении несовершеннолетних; миллионы детей не могут вернуться в школу. Во многих частях мира эта ситуация чревата ростом детского труда, эксплуатации, жестокого обращения и недоедания. К сожалению, страны и международные организации также поощряют аборты в качестве одной из так называемых «основных услуг» в рамках гуманитарного ответа. Святейший Отец обращается к гражданским властям с просьбой уделять особое внимание детям, лишённым основных прав и достоинства, в частности права на жизнь и образование.

Первые наставники ребёнка – это его мать и отец, семья, которую Всеобщая декларация прав человека называет естественной и основной ячейкой общества. Слишком часто семья становится жертвой идеологического колониализма, который делает её уязвимой, и вызывает у многих её членов, особенно у самых беззащитных – детей и стариков, – чувство отверженности и сиротства. Распад семьи отражается и в социальной фрагментации, подчёркивает Папа: «Настало время пересмотреть наши цели и вернуться к ним».

Далее Святейший Отец подчёркивает, что на всех уровнях общества женщины играют важную роль, вносят уникальный вклад, смело беря на себя бразды правления в служении общему благу. Однако многие женщины становятся жертвами рабства, торговли людьми, насилия, эксплуатации и унизительного обращения. Папа Франциск выражает им братскую близость, вновь заявляя о решительной приверженности борьбе с этими порочными явлениями, унижающими не только женщин, но и всё человечество, которое своим молчанием и бездействием становится сообщником произвола.

Папа Франциск задаётся вопросом: можно ли эффективно противостоять основным угрозам миру и безопасности, таким как нищета, эпидемии и терроризм, когда гонка вооружений, включая ядерное оружие, продолжает растрачивать ценные ресурсы, которые лучше было бы использовать на благо целостного развития народов и защиты природной среды? Извращённая логика, согласно которой владение оружием гарантирует личную и социальную безопасность, должна быть упразднена. Такой подход лишь способствует росту прибыли военной промышленности, разжигая атмосферу недоверия и страха среди людей и народов. В частности, «ядерное сдерживание» порождает дух страха, основанный на угрозе взаимного уничтожения, что в конечном итоге отравляет отношения между народами и препятствует диалогу. Именно поэтому крайне важно поддерживать основные международно-правовые документы по ядерному разоружению, нераспространению и запрещению. Святейший Престол надеется, что предстоящая Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приведёт к конкретным действиям.

Наш мир, находящийся в состоянии конфликта, нуждается в том, чтобы Организация Объединенных Наций становилась «всё более эффективной лабораторией мира», а это требует от членов Совета Безопасности – особенно от постоянных – большего единства и решимости. В этом смысле недавно принятое глобальное соглашение о прекращении боевых действий во время нынешнего кризиса является весьма благородной мерой, которая требует от всех проявления доброй воли. Папа Франциск подтверждает важность сокращения международных санкций, которые затрудняют оказание государствами адекватной поддержки своему населению.

Обращаясь к генеральному секретарю ООН, Святейший Отец подчёркивает, что из кризиса нельзя выйти, оставаясь прежними: мы выходим либо став лучше, либо хуже. В этот критический момент наш долг – переосмыслить будущее нашего общего дома. Это сложная задача, требующая честности и слаженности в диалоге для улучшения сотрудничества между государствами. Нынешний кризис ещё больше подчёркивает пределы нашей самодостаточности и всеобщую уязвимость; он требует, чтобы мы чётко уяснили, какими мы хотим из него выйти: став лучше или хуже.

«Пандемия показала, что мы не можем жить друг без друга или – что ещё хуже – один против другого. Организация Объединённых Наций была создана, чтобы объединить государства, сблизить их, будучи мостом между народами; давайте же воспользуемся им, чтобы превратить стоящую перед нами задачу в возможность снова строить вместе то будущее, которого мы желаем. Да благословит вас всех Господь».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News