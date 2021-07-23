Ватикан: Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни сообщил подробности проведения в Ватикане Первого всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, учреждённого Папой Франциском. Этот День будет отмечаться на вселенском уровне в четвёртое воскресенье июля в непосредственной близости к литургическому празднику святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса.

В воскресенье 25 июля в 10 часов утра в базилике Святого Петра будет совершена Божественная литургия, в которой примут участие 2.000 представителей Римской епархии и католических ассоциаций, занимающиеся пастырским попечением о пожилых. В основном это будут бабушки и дедушки в сопровождении своих внуков, среди них – «несколько сотен человек, которые впервые после более чем годичной самоизоляции покинут свои дома и квартиры».

В конце богослужения молодые люди преподнесут присутствующим в базилике пожилым людям цветок и текст послания Папы Франциска, приуроченного к этому дню, на тему «Я с вами во все дни» (Мф 28,20).

Первый всемирный день пожилых будет также отмечаться в католических епархиях и приходах по всему миру, и новости о многочисленных инициативах общин уже поступают в Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни, говорится в коммюнике. Ватиканское ведомство приглашает всех, особенно молодёжь, посетить в этот Всемирный день – а также в последующие дни – бабушек и дедушек или одиноких стариков в своей приходской общине. «Их визит, связанный с предоставлением полной индульгенции, может стать возможностью передать послание Святейшего Отца и вместе прочитать специальную молитву», подготовленную к празднованию Первого всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей.

Всемирный день будет проводиться для того, чтобы «показать близость Господа и Церкви к жизни каждого пожилого человека, особенно в это непростое время пандемии», – говорится в пресс-релизе ватиканского ведомства. Чтобы помочь в организации праздника в поместных Церквах и католических объединениях, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни разместил специальные пастырские пособия на сайте Года семьи Amoris laetitia.



Источник: Vatican News