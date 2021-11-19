Ватикан: возобновляются визиты Ad limina

Визиты епископов Ad limina Apostolorum возобновились после того, как в Ватикане был пройден пик пандемии. В это воскресенье в Рим прибудут иерархи Швейцарской епископской конференции (SBK).

Визит изначально был запланирован на январь 2021 года. Однако, как и все остальные, он был отложен из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Последний такое паломничество швейцарского епископата «к апостольским порогам» состоялся в декабре 2014 года.

На 22-27 ноября 2021 года у иерархов запланировано более 20 встреч в отдельных дикастериях Римской Курии. Также состоится встреча с личным составом Папской Швейцарской гвардии и с послом Швейцарии при Св. Престоле Денисом Кнобелем.

Епископы с нетерпением ждут аудиенции у Папы Франциска, которая назначена на 26 ноября. Они поделятся со Святейшим Отцом своим опытом прохождения Синодального пути, а также затронут вопрос участия женщин в жизни Церкви. Об этом рассказал президент Конференции епископов Швейцарии монс. Феликс Гмур.

Термин ad limina происходит от visitatio ad limina apostolorum: «Посещение порогов (церковных могил) апостолов (Петра и Павла)». Помимо визита к Папе Франциску, важным духовным вопросом в повестке дня швейцарских епископов станет евхаристическое празднование в базилике Святого Петра, в Латеранской базилике и в базилике Санта-Мария-Маджоре.

А 29 ноября, сразу после официального завершения визита в рамках ad limina, в Риме состоится 334-я (сокращенная) Генеральная ассамблея Конференции швейцарских епископов. В этот же день епископы соберут журналистов на итоговую пресс-конференцию в штаб-квартире Папской Швейцарской гвардии.

Большинство членов SBK отправятся в обратный путь 30 ноября.



По материалам Vatican News и сайта «Generalsekretariat Schweizer Bischofskonferenz»