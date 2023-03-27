Ватикан призвал христиан и мусульман противостоять «культуре ненависти»

В начале священного для мусульман месяца поста, Рамадана, Ватикан обратился с призывом ко всем последователям ислама работать вместе с христианами против «культуры ненависти», передает русская служба Vatican News.

Невозможно предотвратить культуру ненависти, противостоять ей и продвигать культуру любви и дружбы без здорового воспитания будущих поколений в семье, школе, в местах поклонения и в социальных сетях: об этом, в частности, говорится в послании Департамента по межрелигиозному диалогу на месяц Рамадан и на завершающий его праздник Ид-аль-Фитр. Послание в этом году озаглавлено «Христиане и мусульмане: поборники любви и дружбы».

Мирному и дружественному сосуществованию между людьми угрожают «экстремизм, радикализм, полемика, споры и насилии на религиозной почве», и эти угрозы подпитываются «культурой ненависти». «Поэтому нам необходимо найти наиболее подходящие пути противодействия и преодоления такой культуры, укрепляя вместо этого любовь и дружбу, в частности, между мусульманами и христианами, благодаря тем узам, которые нас объединяют», — отмечается в послании, подписанном префектом ватиканского ведомства по межрелигиозному диалогу кардиналом Аюсо Гиксотом и секретарем того же ведомства монсеньором Канканамалаге.

Этот процесс, говорится далее в послании, «начинается с нашего отношения друг к другу, особенно когда между нами есть различия в религии, этнической принадлежности, культуре, языке или политике».

К сожалению, различия между нами нередко воспринимаются как угроза, и проявлениями негативного отношение к тем, кто от нас отличается, могут быть «подозрительность, страх, соперничество, дискриминация, исключение, преследование, споры, оскорбления и злословие».

В послании особое внимание уделяется «культуре ненависти», взращиваемой на социальных медиаплатформах, которые, к сожалению, становятся пространством для «пагубного поведения, превращая свою роль из средства общения и дружбы в инструмент вражды и борьбы». Как отмечает Папа Франциск в энциклике Fratelli tutti, чтобы защитить свою «удобную потребительскую изоляцию», люди испытывают «постоянное и навязчивое желание быть на связи», что создает благоприятную почву для «непривычных форм агрессии, оскорблений, попыток навредить и обидеть, хлестких слов, сокрушающих собеседника с такой яростью, какая не могла бы проявиться лицом к лицу, иначе мы бы просто поубивали друг друга» (44).

«Противоположностью вышеупомянутым негативным моделям поведения являются уважение, доброта, благотворительность, дружба, взаимная забота обо всех, прощение, сотрудничество ради общего блага, помощь всем нуждающимся и забота об окружающей среде, чтобы сохранить наш “общий дом” как безопасное и приятное место, где мы можем жить вместе в мире и радости», — говорится в послании мусульманам, которое завершается пожеланием обильных благословений Всевышнего в течение Рамадана: «Да отпразднуете Ид-аль-Фитр в радости, вызванной верностью и любовью к Всевышнему и ко всем людям, с которыми вы живете и которых встречаете».