«Христиане и мусульмане: Поборники любви и дружбы» (послание Ватикана на месяц Рамадан и на праздник Ид-аль-Фитр)

Дикастерия по межрелигиозному диалогу

Послание на Месяц Рамадан и Ид-Аль-Фитр

1444 г. Х. / 2023 г. н. э.

Христиане и мусульмане:

Поборники любви и дружбы

Град Ватикан

Дорогие братья и сестры мусульмане,

Месяц Рамадан важен для вас, но он также важен для ваших друзей, соседей и cпутников-верных других религий, в частности христиан. Укрепляются существующие дружеские отношения, и строятся новые, прокладывая путь к более мирному, гармоничному и радостному сосуществованию. Это соответствует Божественной воле в отношении наших общин, а также всех членов и общин единой человеческой семьи.

Дорогие друзья, мы знаем, что мирное и дружественное сосуществование сталкивается со многими вызовами и угрозами: экстремизмом, радикализмом, полемикой, спорами и насилием на религиозной почве. Эти угрозы подпитываются культурой ненависти. Поэтому нам необходимо найти наиболее подходящие пути противодействия и преодоления такой культуры, укрепляя вместо этого любовь и дружбу, в частности между мусульманами и христианами, благодаря тем узам, которые нас объединяют. Вот почему мы сочли целесообразным поделиться с вами некоторыми мыслями по этому поводу, надеясь услышать и ваши.

Все начинается с нашего отношения друг к другу, особенно когда между нами есть различия в религии, этнической принадлежности, культуре, языке или политике.

Различия могут восприниматься как угроза, но каждый имеет право на свою особую идентичность с ее разнообразными составляющими, не игнорируя и не забывая при этом то, что нас объединяет: «Ведь все народы составляют одно сообщество; они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, у них также одна конечная цель — Бог, Чьё провидение, свидетельство благости и спасительные замыслы распространяются на всех, пока избранные не объединятся во Святом Граде, который озарит слава Божия и где народы будут ходить в Его свете» (Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям, Nostra Aetate, 28 октября 1965 года, п. 1).

Негативное отношение и поведение по отношению к тем, кто отличается от нас, к сожалению, многочисленно: подозрительность, страх, соперничество, дискриминация, исключение, преследование, споры, оскорбления и злословие, и это лишь некоторые из них.

Социальные медиа-платформы являются общим пространством для такого пагубного поведения, превращая свою роль из средства общения и дружбы в инструмент вражды и борьбы. В связи с этим Папа Франциск говорил: «Защищая свою удобную потребительскую изоляцию, люди при этом испытывают постоянное и навязчивое желание быть на связи. Это создает благоприятную среду для непривычных форм агрессии, оскорблений, попыток навредить и обидеть, хлестких слов, сокрушающих собеседника с такой яростью, какая не могла бы проявиться лицом к лицу, иначе мы бы просто поубивали друг друга. В мобильных устройствах и компьютерах социальная агрессия чувствует себя раздольно, как нигде» (Fratelli Tutti, 3 октября 2020 года, п. 44).

Противоположностью вышеупомянутым негативным моделям поведения являются уважение, доброта, благотворительность, дружба, взаимная забота обо всех, прощение, сотрудничество ради общего блага, помощь всем нуждающимся и забота об окружающей среде, чтобы сохранить наш «общий дом» безопасным и приятным местом, где мы можем жить вместе в мире и радости.

Мы не сможем предотвратить культуру ненависти, противостоять ей и продвигать вместо нее культуру любви и дружбы без здорового воспитания будущих поколений во всех местах, где они обучаются: в семье, в школе, в местах поклонения и в социальных сетях.

Мир, в котором царят справедливость, согласие, братство и процветание, угоден Всевышнему и приносит радость, призывая, таким образом, к нашему искреннему и совместному участию.

Дорогие братья и сестры мусульмане, да насладитесь вы обильными благословениями Всевышнего в течение Рамадана и да отпразднуете Ид-аль-Фитр в радости, вызванной верностью и любовью к Всевышнему и всем людям, с которыми вы живете и которых встречаете.

Ватикан, 3 марта 2023 года

Кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот, MCCJ

Префект

Монс. Индунил Кодитувакку Джанакаратне Канканамалаге

Секретарь



Источник: сайт Конференции католических епископов России