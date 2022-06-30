Ватикан презентовал логотип Юбилейного 2025 года, отобранный по итогам всемирного конкурса

Префект Дикастерии евангелизации народов в Римской курии презентовал на пресс-конференции 28 июня логотип Юбилейного 2025 года, избранный по итогам всемирного конкурса – это очередной Священный год благодати и паломничества Католической Церкви, отмечаемый каждые 25 лет, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Предыдущий Великий юбилей Католической Церкви прошел в 2000 году под девизом «Христос вчера, ныне и присно». А в 2015 году с благословения Папы Франциск Церковь провела чрезвычайный Юбилейный год под названием «Священный Год Милосердия».

Архиепископ Рино Физикелла разъяснил журналистам смысл латинского девиза на логотипе – Peregrinantes in Spem, что означает «Паломники надежды». Монс. Физикелла также отметил, что 48 стран подали на конкурс логотипов 294 заявки, победившие в местных конкурсах, причем самому юному конкурсанту шесть лет, а самому пожилому 83 года. «Среди вариантов логотипа мы нашли немало работ, старательно выполненных вручную юными католиками со всего мира, – отметил архиепископ. – Многие из этих рисунков очень трогательны, в них не могут не умилять плоды живого юного воображения и искренней веры».

Жюри путем нелегкого отбора и дискуссий оставило три лучших варианта, которые были представлены Папе Франциску, а он уже остановил окончательный выбор на работе итальянца Джакомо Тревизани. «Логотип изображает четыре стилизованные фигуры, означающие ипостаси человечества, населяющие четыре стороны света, – сообщается в пресс-релизе Ватикана. – Они крепко держат друг друга в объятиях в знак солидарности и братства, которые должны объединять народы. Первая из фигур крепко держится за крест, который ведет всю группу вдаль по волнам, и это означает, что в нелегком паломничестве жизни нам нередко случается преодолевать бурные воды. Часто наши личные и мировые невзгоды, бури и несчастья испытывают наше чувство надежды. Вот почему в нижней части креста мы видим якорь, спасающий ладью человечества в волнах. Как хорошо известно, якорь издавна служит символом и метафорой надежды».

По словам архиепископа Физикеллы, епископские конференции и католические общины могут теперь широко использовать логотип по своему усмотрению, строго руководствуясь при этом «пастырскими нуждами» и помня о том, что коммерческое использование этого изображения в целом или частично запрещено авторским правом, за соблюдением которого бдительно следит Дикастерия евангелизации народов. Архиепископ также пообещал, что официальный сайт Юбилейного 2025 года заработает к концу лета.

Архиепископ напомнил, что предшествующий юбилею 2024 год будет посвящен молитве в рамках подготовки к Священному году, а в 2023 году духовенству и мирянам надлежит сосредоточиться на «продвижении основных документов Второго Ватиканского собора». «В 2023 году мы займемся духовным трудом по основополагающим темам четырех Соборных Конституций, дабы Церковь могла вдохнуть новую жизнь в глубокое и вечно современное учение Второго собора, 60-летие которого мы будет отмечать 11 октября, – указал префект. – В канун этого события наши церковные добровольцы создают целую серию популярных ресурсов, написанных самым доступным языком. Они стремятся пробудить интерес и тягу к познанию у каждого, знакомого с этим событием, и помочь ему осознать суть Собора и его послания и прочувствовать дух новаторского стремления, который Церковь сохранила и вступила с ним в третье тысячелетие своей истории».



Фото: Vatican News