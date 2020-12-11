Ватикан: патентная система должна гарантировать вакцину для всех

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Женевском отделении ООН архиепископ Иван Юркович выступил на заседании постоянного комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Фоном для обсуждений на тему патентов в области здравоохранения стала чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19. С одной стороны, отметил прелат, она указывает на важность патентов в качестве стимула для поиска методов лечения и вакцин; с другой стороны – на необходимость сделать лекарства доступными на справедливой и устойчивой основе для всех: таково фундаментальное условие для выхода из мирового санитарного кризиса в области здравоохранения, потому что «никто не спасается в одиночку».

«Права интеллектуальной собственности всегда должны быть подчинены требованиям общего блага», а не логике рынка, за которым нужно следить с помощью «адекватных механизмов контроля», особенно когда на карту поставлено здоровье людей, подчеркнул монсеньор Юркович. Хорошим знаком в этом смысле является готовность Всемирной организации интеллектуальной собственности содействовать обмену научной информацией на этом фронте – как того желает ООН – также через свою новую платформу Patentscope.

Тем не менее, отметил дипломат, существуют проблемы этического характера, уже отмеченные Всемирной организацией здравоохранения, и они касаются доступности научных достижений. «Общественный вклад изобретения, которое должно быть запатентовано, состоит не только в изобретении как таковом, но и в предоставлении технической информации о нём», – подчеркнул монсеньор Юркович. Прелат напомнил, что «согласованность политики для достижения двойной цели – доступа к лекарствам и медицинским инновациям – сейчас гораздо важнее, чем когда-либо».

Отсюда возникает необходимость в усовершенствовании глобальной патентной системы, которая должна быть направлена прежде всего на большую прозрачность и эффективность. Нужна действенная система, способная защитить права владельцев патентов, но также пользователей запатентованных лекарств, гарантируя баланс между правами и обязанностями. Монсеньор Иван Юркович отметил, что пандемия и «досадная спешка» некоторых государств в получении новых вакцин показывают: «Доступ к недорогим лекарствам и вакцинам уже не является проблемой одних лишь малоразвитых стран, но становится всё более злободневным вопросом также для развитых».

«Общая трагедия, с которой человеческая семья сталкивается в этом году, должна пробудить чувство нашей взаимосвязанности как глобального сообщества», – подчеркнул в конце выступления прелат, напомнив о словах Папы Франциска из его новой энциклики Fratelli tutti: «Мы все находимся в одной лодке, в которой проблемы одного человека являются проблемами всех».