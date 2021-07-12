Ватикан: народные движения должны стать проводниками перемен

9 июля кардинал Питер Тарксон возглавил IV Всемирную встречу народных движений, которая проходила в режиме онлайн. В центре выступления префекта Департамента служения целостному развитию человека был призыв противостоять культуре безразличия, чтобы каждому человеку гарантировать присущее ему достоинство, особенно во время пандемии. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Размышления о влиянии пандемии на самых забытых и отверженных работников стали отправной точкой для виртуальной дискуссии, в которой приняли участие старьёвщики, уличные торговцы, стилисты, ремесленники, рыбаки, фермеры, строители, шахтёры, рабочие из городов и деревень, «которые практикуют культуру встречи», сообщается в коммюнике ватиканского департамента.

На встрече были «озвучены и показаны» проблемы тех, кто чувствует себя отверженным и остро нуждается в защите своих прав; по словам Папы Франциска, фундаментальными критериями социальной справедливости являются земля, дом и работа (Tierra, Techo y Trabajo). Из Бразилии, Индии и Испании звучали свидетельства тех, кто находится на передовой социальной борьбы: к ним кардинал Тарксон обратился с просьбой «изменить сердце», а это возможно лишь тогда, когда мы сталкиваемся с болью людей, страдающих от несправедливости, и узнаём в лицо самых беззащитных. Такие изменения возможны, когда человек живёт в гармонии с Творением под знаком целостной экологии, уважая права коренных народов и стремясь к общему благу. Кардинал призвал участников встречи к неотложным действиям, «чтобы поставить экономику на служение человеку и сделать её более справедливой»: установление справедливого социально-экономического порядка является центральной задачей народных движений.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, – подчеркнул префект ватиканского департамента, – нельзя решать в одиночку. Мы нуждаемся в узах солидарности, а она лежит в самой основе народной культуры, начиная с окраин; она создаёт очень глубокий уровень в отношениях между людьми, способствуя их интеграции в общество». «Мы творим историю», когда боремся со структурными причинами бедности и несправедливости, и делаем это с умом, смелостью и упорством, а не с фанатизмом и насилием, о чём неоднократно заявлял Папа Франциск.

Этот вызов необходимо принять с уважением к разнообразию, потому что даже разными путями можно достичь одной цели. Поэтому нужно вернуть жизненную силу и самой политике, выходя «за рамки патерналистских форм помощи и оживляя структуры местного, национального и международного управления, которые позволяют членам народных движений стать настоящими творцами блага».

Кардинал призвал участников встречи продвигать и углублять процесс перемен, которые происходят в результате действий людей; защищать «достойный труд, создавать достойные рабочие места за счёт интеграции и продвижения общественной и социальной экономики, становящейся на защиту сообществ, в которых солидарность преобладает над прибылью». «Мы должны активно противостоять культуре безразличия: отстаивая своё достоинство, мы также защищаем достоинство других», – подчеркнул в конце выступления кардинал Тарксон.