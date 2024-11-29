Ватикан может ввести в каноническое право понятие «духовный абьюз»
В каноническом праве Католической Церкви может появиться новое преступление – «духовный абьюз», сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.
Ватиканская Дикастерия вероучения опубликовала записку «Ложный мистицизм и духовный абьюз» за подписью префекта, кардинала Виктора Мануэля Фернандеса. Документ получил одобрение Папы Франциска 22 ноября.
В настоящее время в документах Дикастерии вероучения используется термин «ложный мистицизм» – как поведение, сопровождающее и отягчающее другие правонарушения, говорится в записке. Понятие «ложного мистицизма» используют и специалисты по каноническому праву при рассмотрении дел о злоупотреблениях. В принятом в мае 2024 года документе об оценке предполагаемых сверхъестественных явлений говорится о ложном мистицизме как об использовании «сверхъестественных или мистических явлений для установления власти над людьми или для совершения злоупотреблений».
По мнению кардинала Фернандеса, от «слишком широкого и туманного» понятия «ложный мистицизм» в каноническом праве лучше отказаться в пользу понятия «духовный абьюз», которому предстоит дать точное определение. С этой целью создается рабочая группа, в которую войдут сотрудники Дикастерии вероучения и Дикастерии по интерпретации законодательных текстов. Рабочую группу возглавит итальянский епископ Филиппо Янноне, префект Дикастерии по интерпретации законодательных текстов.
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