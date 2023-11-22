Ватикан: католикам запрещено участие в масонских ложах

Департамент вероучения выступил с заявлением в связи с ситуацией на Филиппинах, где в отдельных епархиях растет число католиков, вступающих в масонские ложи. Передает русская служба Vatican News.

Обеспокоенный сложившейся обстановкой, монсеньор Хулито Кортес – епископ Думагете, крупнейшего города страны, – обратился в Департамент вероучения Святейшего Престола с просьбой подсказать, «как адекватно реагировать на это явление с пастырской точки зрения, принимая во внимание доктринальные последствия».

Отвечая на вопрос филиппинского иерарха, Департамент вероучения с одобрения Папы Франциска подтвердил несовместимость участия в масонских ложах с католической верой.

В документе, подписанном префектом департамента кардиналом Виктором Фернандесом, также сообщается, что в данном контексте решено привлечь Епископскую конференцию Филиппин, «используя скоординированную стратегию между отдельными епископами, предусматривающую два подхода».

Первый из них касается доктринального аспекта вопроса: ссылаясь на Декларацию Конгрегации вероучения о масонских объединениях от 1983 года, а также на Руководящие принципы, опубликованные епископатом Филиппин в 2003 году, департамент подчеркивает, что «для верующих членство в масонстве запрещено ввиду непримиримости доктрин Католической Церкви и масонства». Таким образом, поясняется в письме, «те, кто официально и сознательно является членом масонских лож и принял масонские принципы, подпадают под действие положений вышеупомянутой декларации. Эти меры распространяются также на любых клириков, принятых в масонство».

Второй подход касается пастырского реагирования: Департамент вероучения предлагает филиппинским епископам провести во всех приходах катехизацию о причинах несовместимости католической веры и масонства. В заключение филиппинским епископам предлагается рассмотреть вопрос о том, следует ли им сделать публичное заявление по этому поводу.

Документ Конгрегации вероучения о масонских объединениях был опубликован в ноябре 1983 года, накануне вступления в силу нового Кодекса канонического права, который пришел на смену Кодексу 1917 года. Среди особенностей нового кодекса, отмеченных – одними с удовлетворением, другими с беспокойством, – было отсутствие явного осуждения масонства и отлучения от Церкви его приверженцев, которое присутствовало в старом тексте. Между тем, в Декларации, подписанной тогдашним кардиналом Йозефом Ратцингером и одобренной Папой Иоанном Павлом II, однозначно подчеркивается, что католики, связанные с масонскими ложами, находятся «в состоянии тяжкого греха».