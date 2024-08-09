Архиепископ Палья: Церковь выступает категорически против эвтаназии и ассистированного суицида

8 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана архиепископа Винченцо Палью, президента Папской академии защиты жизни. Иерарх передал Святейшему Отцу экземпляр своего глоссария «Малый лексикон заката жизни», изданного Ватиканским книжным издательством. Передает русская служба Vatican News.

В интервью ватиканским СМИ архиепископ Винченцо Палья рассказал, что на встрече в Ватикане Святейший Отец выразил признательность за труды Папской академии защиты жизни.

«Безусловно, тема финала жизни сложна, – отметил прелат, – но Церковь обладает богатым Учительством, начиная с трудов Пия XII и до наших дней. Жизнь необходимо защищать всегда, а не только в отдельные моменты. В первую очередь защите подлежит право на жизнь, особенно для самых уязвимых. Мы должны противостоять ‘культуре отбросов’, которая скрывается за претензиями на самодостаточность и независимость современного человека».

Архиепископ отметил, что на страницах книги упоминается решение Папы Римского Пия XII в 1956 году подтвердить законность приостановки искусственной вентиляции лёгких при наличии определённых серьёзных условий. В 2007 году Конгрегация вероучения подтвердила эту позицию, указав, что подобные меры можно законно прекратить (или не начинать), если они сопряжены с «чрезмерным бременем или значительным физическим дискомфортом». По словам прелата, эти два критерия входят в определение непропорциональных методов лечения, при этом «оценка всегда требует – насколько это возможно – участия самого пациента, и ‘Лексикон’ следует читать в полном объёме».

Президент Папской академии защиты жизни подчеркнул, что Церковь вновь заявляет о своём категорическом непринятии любой формы эвтаназии и ассистированного самоубийства. «Но Церковь также призывает задуматься о том, что необоснованная терапевтическая настойчивость не является проявлением медицинского ухода, действительно ориентированного на благо пациента. К сожалению, смерть – неотъемлемая часть жизни, и она неизбежна. Конечно, мы никогда не должны сокращать продолжительность жизни, но и не можем препятствовать её естественному течению. Люди уязвимы и поэтому должны заботиться друг о друге. Нужно прилагать ещё больше усилий, чтобы сопровождать человека на последних этапах его земного существования, осознавая, что для нас, верующих, смерть не является последним словом».

Архиепископ отметил, что на закате жизни априори не может быть «приемлемых посредников» на законодательном уровне:

«Конечно, по фундаментальным и крайне деликатным вопросам конца жизни желательно достичь максимального всеобщего консенсуса и, следовательно, уважения к различным чувствам и религиозным убеждениям. Это задача политики. Церковь может сотрудничать с ней в данном процессе, заботясь об общем благе всего общества. Однако задача Церкви – воспитывать совесть, а не разрабатывать законы».