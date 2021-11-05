Ватикан: генеральным секретарем Губернаторства назначена женщина

На руководящие должности исполнительного органа власти города-государства назначены миряне.

Впервые генеральным секретарем Губернаторства Града Ватикан стала женщина: 4 ноября на эту должность, которую прежде занимали архиепископы и епископы, Папа Франциск назначил монахиню из Конгрегации сестер-францисканок Евхаристии Раффаеллу Петрини.

Сестра Раффаелла родилась в Риме в 1969 году; окончила Независимый международный университет Гуидо Карли по специальности «Политология» и защитила степень доктората (кандидата наук) в Папском университете Св. Фомы Аквинского, в котором она в настоящее время преподает экономику благосостояния и социологию экономических процессов. С 2005 года года по настоящее время занимала должность официала в Конгрегации евангелизации народов.

Заместителем сестры Раффаеллы Петрини Папа Франциск назначил адвоката Джузеппе Пульизи-Алибранди. Он родился в Риме в 1966 году, окончил юридический факультет университета «Сапиенца» и с 2014 года занимал должность официала в Губернаторстве Града Ватикан, где в 2017 году возглавил Отдел правовых вопросов, гражданского состояния и нотариата.

Источник: Vatican News