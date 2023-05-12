В Южной Корее возросла численность католиков

В Южной Корее численность католиков возросла и достигла 11.3% населения страны, по данным ежегодного статистического отчете Церкви за 2022 год с анализами и прогнозами. Подробности сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

На днях Конференция католических епископов Кореи опубликовала свой очередной ежегодник «Статистика Корейской католической церкви за 2022 год, который представляет состояние церкви на 31 декабря 2022 года. Точные статистические данные собраны с помощью переписи, консультаций с приходами, мужскими и женскими религиозными ассоциациями и конгрегациями, учебными заведениями, благотворительными и пастырскими учреждениями. Помимо статистики, Корейский католический институт пастырских исследований Конференции католических епископов дополнил сборник анализом тенденций и прогнозом «присутствия Католической Церкви и ее учреждений в корейском обществе».

Численность корейских католиков в 16 епархиях страны, по этим данным за декабрь 2022 года, составила 5 949 862 человека, что на 0,2% (11 817 человек) больше, чем годом ранее. Доля верующих католиков в общей численности населения Кореи (52 628 623 человека) достигла 11,3%. В сравнении с 2021 годом общее население страны сократилось на 104 077 человек, а численность католиков при этом несколько увеличилась. Средняя численность прихожан, посещающих храмы по воскресеньям, оценивается в 699 681 человек, что составляет 11,8% всего католического населения. Эта цифра возросла на 3% за год, что объясняется снятием карантинных ограничений на воскресные богослужения в 2021 году. Вместе с тем отмечается, что воскресная посещаемость храмов в благополучном 2019 году до пандемии достигала 18,3% католического населения, а нынешняя цифра посещаемости все еще не восстановилась до прежнего уровня.

Общее численность новокрещенных в 2022 году составила 41 384 человека, что на 13,3% больше по сравнению с 2021 годом (36 540 крещений). Статистика крещений разделена в сборнике на три категории: крещения младенцев, крещения взрослых и предсмертные крещения. Крещения взрослых возросли за год на 9,3%, а предсмертные крещения на 16%. Крещение младенцев, которому придается особое значение как «показателю передачи веры», в среднем сократилось на 7,2% с 2015 по 2019 год, однако в 2022 году отмечается его резкий прирост на 22,1% в сравнении с 2021 годом.

Численность подтвержденных кандидатов и больных, просящих о таинстве Миропомазания, первой исповеди и первого причастия, в целом немного увеличилась по сравнению с 2021 годом.

Количество католических священников несколько увеличилась, а численность монашествующих сократилась. Священников на отчетную дату в стране насчитывается 5 703 человека, что на 77 больше, чем в предыдущем году (5 626), в том числе два кардинала, 40 епископов и 5661 священников (из них 5515 корейцев и 146 иностранцев). Численность священников в монашествующих общинах увеличилась за год на 16 до 826 человек, а численность священников в общинах апостольской жизни увеличилась на 2 до 149 человек. За 2022 год было рукоположено 96 священников, что в общей сложности на 3 человека больше, чем годом ранее.

Среди мирян мужское и женское католическое население составляет 42,9% (2 551 589 человек) и 57,1% (3 398 273 человек) соответственно. Доля пожилых верующих в возрасте 65 лет и старше достигает 26,4%. Подсчитано также, что 55,9% (3 326 925 человек) католического населения страны проживает в крупных городах (Сеул, Инчхон, Сувон и Уиджонбу). В стране насчитывается 1784 приходов, что на 5 больше, чем в предыдущем году. В настоящее время численность церковных организаций достигла 173 за счет двух новых женских монашеских орденов, учрежденных за год. В 48 монашеских орденах насчитывается 1602 рукоположенных мужчин и 9974 женщин в 125 монашеских общинах. В общей сложности 227 послушниц готовятся к принятию обетов и облачению в рясу.

Что касается миссионерской деятельности ad gentes («в народах»), то численность корейских миссионеров, проповедующих за рубежом, составила на отчетную дату 1007 человек, что на 108 человек меньше в сравнении с предыдущим годом. Из них 244 священника, 55 монахов, 700 монахинь и 8 миссионеров-мирян (на 2 человека больше, чем в прошлом году).