В ЮАР несколько человек утонули в реке Юкскей во время группового крещения

Уже обнаружены тела 15 человек после инцидента с крещением во время внезапного наводнения в Южно-Африканской Республике, сообщает портал News24.

Трагедия произошла вечером 3 декабря, когда 33 верующих направились к реке Юкскей на окраине Йоханнесбурга для проведения таинства крещения. Во время проведения церемонии сильный поток неожиданно унёс группу людей вниз по течению.

Изначально СМИ сообщали о двух погибших и 15 пропавших без вести. Позже поступила информация о 15 погибших. Среди них оказались дети. Поиски остальных пропавших без вести продолжаются.

Река Юкскей является одной из крупнейших в ЮАР. Ее берега не отличаются устойчивостью и часто обваливаются, пишет ТАСС.