В Восточном Тиморе открылся католический университет

8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, в Восточном Тиморе открылся первый католический университет. Ему присвоено имя святого Иоанна Павла II, который посетил эту страну 12 октября 1989 года: жители воспринимают этот визит как точку отсчета для борьбы за независимость, обретенную лишь в 2002 году.

Университет располагается в бывшей средней школе Святого Иосифа в Балиде, на окраине Дили.

Церемонию открытия университета провели премьер-министр Восточного Тимора Таун Матар Руак и архиепископ Дили монсеньор Виржилиу Ду Карму да Силва.

По словам Руака, с Папой Войтылой Восточный Тимор связывают «великие узы любви и почитания». Во время своего визита, когда страна была еще под господством Индонезии, Папа Иоанн Павел II обратился к жителям со словами ободрения, заявив о своей солидарности со страждущим народом. Премьер-министр выразил пожелание, чтобы новый университет содействовал всестороннему образованию молодежи и взрослых в этой стране с католическим большинством, и формировал «людей веры, зрелых в терпимости, справедливости, демократии и миролюбии».

Со своей стороны архиепископ Дили подчеркнул, что католический университет будет предоставлять «качественное образование во всех секторах человеческой деятельности, вдохновляясь интеллектуальными, нравственными и духовными католическими традициями». Новый вуз поможет будущим поколениям «вписаться в современный рынок труда и выжить на нем», сказал иерарх, заявив, что в университете не будет никакой дискриминации: он открыт для представителей любых вероисповеданий, — однако его внутреннее устройство будет «соответствовать принципам и нормам нашей религии», добавил прелат.

Католический университет будет финансироваться правительством Восточного Тимора: половина всех средств, выделяемых государством для архиепархии Дили, предназначена для образовательных нужд.

Ректором университета стал отец-францисканец Жоэль Казимиру Пинту. На церемонии открытия он сообщил, что прием абитуриентов начнется в феврале. Все студенты должны будут пройти шестимесячный подготовительный курс португальского и английского языка и смогут выбрать один из четырех факультетов: факультет педагогики, искусств и культуры, факультет медицинских наук, факультет общественных наук или факультет аграрной инженерии. Всего в университете будут действовать 20 департаментов, и каждый примет не более 30 студентов. В настоящий момент в католическом университете уже есть 50 доцентов, к которым скоро добавятся новые преподаватели из Индонезии, Макао, Португалии, Бразилии и других стран.



Источник: Vatican News