В Вильнюсе приостановлены богослужения в присутствии верующих до второго дня Пасхи

Вильнюсская архиепархия Римско-Католической Церкви, а также Виленско-Литовская епархия Православной Церкви в Литве временно приостанавливают богослужения в присутствии верующих до второго дня Пасхи.

В сообщении епископата Римско-Католической Церкви говорится, что мессы с участием верующих приостанавливаются в храмах и часовнях города Вильнюса и Вильнюсского района, Швенченского района и в Висагинасе.

«Мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общую молитву во время трансляции по интернету, телевидению или слушая радио», – призвал глава Конференции епископов Литвы архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас, которого цитирует Благовест-инфо.

Секретарь епархиального управления Виленско-Литовской епархии Православной Церкви в Литве протоиерей Виталий Моцкус также сообщил, что останавливаются богослужения в храмах Вильнюса и Вильнюсского района, в Швенченском районе и Висагинасе.

В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря 2020 года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.

Кроме Литвы дополнительные антикоронавирусные меры ввел ряд европейских стран, а Итальянские верующие уже вторую Пасху проведут на карантине.