В Вильнюсе приостановлены богослужения в присутствии верующих до второго дня Пасхи
Вильнюсская архиепархия Римско-Католической Церкви, а также Виленско-Литовская епархия Православной Церкви в Литве временно приостанавливают богослужения в присутствии верующих до второго дня Пасхи.
В сообщении епископата Римско-Католической Церкви говорится, что мессы с участием верующих приостанавливаются в храмах и часовнях города Вильнюса и Вильнюсского района, Швенченского района и в Висагинасе.
«Мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общую молитву во время трансляции по интернету, телевидению или слушая радио», – призвал глава Конференции епископов Литвы архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас, которого цитирует Благовест-инфо.
Секретарь епархиального управления Виленско-Литовской епархии Православной Церкви в Литве протоиерей Виталий Моцкус также сообщил, что останавливаются богослужения в храмах Вильнюса и Вильнюсского района, в Швенченском районе и Висагинасе.
В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря 2020 года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.
Кроме Литвы дополнительные антикоронавирусные меры ввел ряд европейских стран, а Итальянские верующие уже вторую Пасху проведут на карантине.
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