В Венгрии воскресная Месса снова стала обязательной для всех

Епископская конференция Венгрии отменила освобождение (диспенсацию) верующих от обязательного участия в воскресной Мессе в период пандемии: в условиях чрезвычайной ситуации это освобождение, обычно предусмотренное для больных и для тех, кто не может посещать богослужения по другим уважительным причинам, охватывало всех верных поместной Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Епископат Венгрии принял решение отменить диспенсацию от участия в праздничных и воскресных Мессах, распространенную на всех верных, на основании мнения эпидемиологов, после ослабления ограничений, введенных властями страны. В Венгрии растет число вакцинированных от COVID-19 и снижается число зараженных. Епископы уточнили, что по-прежнему освобождение действует для тех, кто находится на карантине.

Предписание участвовать в Святой Мессе в воскресные и праздничные дни является строгим, то есть его неисполнение – тяжкий грех, не исповедовав которого невозможно в дальнейшем приступать к Святому Причастию.

Неоднократно упоминая об обязанности верующих участвовать в Мессе по воскресеньям и предписанным праздникам, Катехизис Католической Церкви утверждает: «Верные обязаны участвовать в Евхаристии в дни предписанных праздников, если они не освобождены от этого обязательства по серьезной причине (например, болезнь или уход за грудным ребенком) или если их священник не снял с них обязательство» (ККЦ 2181). Далее говорится: «Те, кто сознательно не выполняют этого обязательства, совершают тяжкий грех».

Освобождение от участия в Мессе по уважительным причинам не означает освобождения от исполнения заповеди святить День Господень. Поэтому Кодекс канонического права для таких случаев содержит рекомендацию предаваться личной или семейной молитве – «в течение подобающего времени». Епископы Венгрии в своем сообщении добавляют, что больные или те, кто находятся на карантине, могут исполнить воскресное предписание «чтением Священного Писания, молитвой бревиария, просмотром или прослушиванием трансляции Мессы или иным способом».