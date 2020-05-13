В Великобритании снимают карантин с магазинов и стадионов, но не с храмов

Гражданам Великобритании власти разрешают устраивать спортивные соревнования, но не разрешают посещать храмы до 4 июля. Сообщает сайт Союза православных журналистов со ссылкой на Crux.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал подробный план по выходу страны из карантина, содержащий снятие ограничений с магазинов, культурных мероприятий и спортивных соревнований. Уже 13 мая правительство планирует позволить людям чаще выходить из дома и участвовать в спортивных мероприятиях с членами своих семей. Кроме того те, у кого есть работа в пищевой промышленности, строительстве, производстве, логистике, дистрибуции и научных исследованиях в лабораториях, смогут уже вернуться на работу. В июне правительство снимет некоторые ограничения с культурных и спортивных мероприятий, а вот храмы будут открыты только 4 июля.

Издание Crux отмечает, что в настоящее время, в отличие от большинства других европейских стран, церкви в Соединенном Королевстве закрыты для всех, кроме духовенства, даже для частной молитвы. В свою очередь, пресс-секретарь Конференции католических епископов Англии и Уэльса заявил, что «открытие храмов затрагивает глубокие чувства и духовные потребности верующих. Но в документе и заявлениях правительства это не признается».Он отметил, что «Церковь готова играть свою полноценную роль в рабочей группе, решения проблемы как можно более раннего использования храмов для частной молитвы, как первого безопасного шага к их использованию для публичного богослужения».