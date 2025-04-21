В Ватикане сообщили о первых обрядах после кончины Святейшего Отца

Архиепископ Диего Равелли, церемониймейстер Папских богослужений, по поручению кардинала-камерленго сообщил об обрядах, которые будут совершены в день кончины Святейшего Отца Франциска.

Согласно чинопоследованию погребения Римских Пап, сегодня вечером в 20 часов камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл возглавит обряд констатации смерти и положения в гроб тела новопреставленного Вселенского архиерея.

В обряде примут участие декан Коллегии кардиналов, члены семьи Папы Франциска, директор и заместитель директора Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан.

Обряды пройдут в соответствии с нововведениями, которые одобрил сам Папа Франциск пять месяцев назад. Новый чин был приспособлен к апостольской конституции Praedicare Evangelium, которая упразднила Апостольскую камеру (но не должность камерленго).

В новом чине сохранены три «стояния», совершаемые после кончины Папы: первое – в доме новопреставленного Вселенского архиерея, второе – в Ватиканской базилике и третье – в месте погребения. Однако структура стояний изменена в свете опыта двух предыдущих погребений – Папы Иоанна Павла II и Папы Бенедикта XVI, а также приведена в соответствие с современной богословской и церковной восприимчивостью и недавно обновленными богослужебными книгами.

Первое стояние сопровождается констатацией смерти в личной капелле Папы, а не в комнате, и положением тела в гроб из цинка и затем – из дерева.

Минуя этап перенесения гроба в Апостольский дворец, совершается второе стояние – в соборе Св. Петра, где тело усопшего Папы выставляется уже в гробу, а не на высоких носилках, как это происходило раньше. Это стояние приведено в соответствие с церемониалом для епархиальных епископов, поэтому рядом с гробом не будет выставлен Папский посох.

Наконец, третье стояние: оно включает перенесение гроба к месту погребения и само погребение. Здесь произошли важные изменения: упразднены запечатывания трех гробов — кипарисового, свинцового и дубового. В новый чин добавлены необходимые указания для тех случаев, когда погребение происходит за пределами Ватиканской базилики.

Среди новшеств – упрощение Папских титулов в литургических текстах: новый чин возвращается к прежней терминологии, использованной в третьем издании Римского миссала, а именно к титулам «Папа», «Епископ Рима» и «Пастырь», в то время как во введении и в рубриках употребляется титул «Римский понтифик».

Нововведения касаются также литургической музыки и песнопений: если раньше чин включал музыкальную нотацию, то теперь предлагается более свободный выбор посредством отсылок к страницам Римского градуала 1979 года, который является официальной книгой литургического пения Римской Церкви. Кроме того, тексты Псалмов в новом издании взяты из Новой вульгаты, а также дополнены Литания святым, в которые включены не только все святые, воспоминаемые в дни праздников и обязательной литургической памяти, но и все святые Папы, воспоминаемые в дни факультативной литургической памяти, и некоторые святые Церкви Рима.

В последнем разделе чина погребения Римских Пап, посвященном novendiali – заупокойным Мессам, совершаемым в течение 9 дней с момента Мессы погребения, – к существующим трем наборам молитв, которые можно выбрать для литургии, добавлен еще один.



Источник: русская служба Vatican News

На фото (слева направо): Кардинал Пьетро Паролин, кардинал Кевин Фаррелл, архиепископ Эдгар Пенья Парра и архиепископ Диего Равелли в Доме Святой Марфы в момент объявления о смерти Папы Франциска.