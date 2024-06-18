В Ватикане проходит заседание С9 с участием Папы Римского

Третья в 2024 году сессия Совета кардиналов началась в понедельник 17 июня, сообщает русская служба Vatican News.

В понедельник 17 июня в Ватикане в присутствии Папы Франциска началось очередное заседание «Большой девятки» – Совета кардиналов, учреждённого Святейшим Отцом для помощи в реформе Римской Курии и управлении Вселенской Церковью. Это третья встреча иерархов в 2024 году, после февральской и апрельской сессий.

На последнем заседании внимание было сосредоточено на реализации апостольской конституции Praedicate evangelium в епархиальных куриях, а также на военных сценариях в разных частях мира, «особенно на Ближнем Востоке и в Украине». Вместе с Папой Франциском кардиналы выразили обеспокоенность происходящим и надежду на более активный поиск путей переговоров и мира. На предыдущих заседаниях члены Совета обсуждали роль женщин в Церкви и выслушали двух докладчиц – монахини Режины да Кошта Педру (из конгрегации Миссионерок Непорочной Девы Марии) и доцента Стеллы Морры из Папского Григорианского университета.

В состав Совета кардиналов, после того как Папа обновил этот орган 7 марта 2023 г., входят кардиналы Пьетро Паролин, государственный секретарь; Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по Государству Граду Ватикан и председатель Губернаторства Града Ватикан; Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы; Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея; Шон Патрик О’Мэлли, архиепископ Бостона; Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны; Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека; Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский; Сержиу да Роша, архиепископ Сан-Сальвадор-де-Баия. Секретарь Совета – монсеньор Марко Меллино, титулярный епископ Крезимы. Первое заседание в новом составе прошло 24 апреля 2023 г.

«Большая девятка» Ватикана была учреждена хирографом Папы от 23 сентября 2013 года с тем, чтобы помогать Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта реформы Римской Курии, реализованном новой апостольской конституцией Praedicate Evangelium от 19 марта 2022 года. Первое заседание Совета кардиналов состоялось 1 октября 2013 года.