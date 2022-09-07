В Ватикане проходит встреча Папских представителей

По решению Папы Франциска, встреча его дипломатических представителей, проходящая каждые три года, состоится в Ватикане с 7 по 10 сентября, передает русская служба Vatican News.

Утром 7 сентября собрание открылось Святой Мессой под предстоятельством кардинала Пьетро Паролина в Хоровой часовне базилики Святого Петра. В течение дня пройдут заседания руководителей Госсекретариата и некоторых глав Римской Курии, а также встреча с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святейшем Престоле.

Утром 8 сентября Папские представители будут приняты на аудиенции у Папы Франциска в Апостольском дворце. Затем встречи продолжатся, а вечером, в 19 часов, иерархи примут участие в торжественной Вечерне в Сикстинской капелле.

В пятницу будут проходить работы в группах, разделённых по континентам, а в субботу 10 сентября – после утренней Святой Мессы под предстоятельством Папы Франциска в Доме Святой Марфы – последуют рабочие встречи. Четырёхдневное мероприятие завершится в полдень духовным размышлением, которое возглавит апостольский нунций Анджело Ачерби.

В ватиканской встрече под председательством кардинала-госсекретаря примут участие руководители Государственного секретариата, 91 апостольский нунций и 6 постоянных наблюдателей без епископского статуса. Пятеро Папских представителей не смогут приехать в Рим по состоянию здоровья или по другим причинам.

Зал печати Ватикана сообщает, что в настоящее время в дипломатической службе Святейшего Престола, помимо вышеупомянутых Папских представителей, 167 сотрудников занимают дипломатические должности в нунциатурах или в Госсекретариате, а 4 выпускника Папской духовной академии проходят годичную миссионерскую практику за границей, согласно пожеланию Папы Франциска.