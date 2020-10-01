В Ватикане проходит визит группы МАНИВЭЛ

Визит Комитета Совета Европы в Ватикан является частью периодической оценки юрисдикций группы МАНИВЭЛ (Moneyval Group) по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Кардинал Паролин подчеркнул приверженность Святейшего Престола и Ватикана прозрачности и международному сотрудничеству в финансово-экономической сфере. Подробности передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

30 сентября в Ватикане начался визит экспертов Совета Европы, оценивающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По сообщению Зала печати Святейшего Престола, этот визит проходит «в рамках пятого оценочного раунда (Fifth Evaluation Round), которому постепенно подвергаются все юрисдикции, входящие в группу МАНИВЭЛ. На этом этапе мониторинга основным объектом интереса является эффективность законодательных и организационных инструментов, принятых за последние годы в юрисдикциях по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма». График визитов устанавливается группой МАНИВЭЛ и не имеет никакого отношения к внутренним делам различных стран.

«Текущая оценка деятельности Святейшего Престола, – говорится в коммюнике, – является частью естественного развития процесса», который начался с первым визитом экспертов в Ватикан в 2012 году. МАНИВЭЛ уже провела оценку юрисдикций Албании, Андорры, Армении, Гибралтара, острова Мэн, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Чехии, Украины, Венгрии, Сербии и Словении. Одновременно с посещением Святейшего Престола начался визит уполномоченных специалистов в Республику Сан-Марино.

По случаю визита экспертов Совета Европы государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин подчеркнул приверженность Святейшего Престола и Государства Града Ватикан принципам прозрачности и международному сотрудничеству в финансово-экономической сфере: это также подтверждается их решением «участвовать в системе оценки стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продвигаемой программой МАНИВЭЛ Совета Европы».

Кардинал заявил, что «в настоящее время идёт постепенное внедрение систем, позволяющих усилить контроль над финансовыми потоками, которые могут подвергаться риску отмывания денег и финансирования терроризма, и в этом смысле действия и рекомендации экспертов МАНИВЭЛ являются ресурсом, которым нам очень дорог».

В отличие от других субъектов, присоединившихся к проекту МАНИВЭЛ, экономика которых направлена на создание богатства и благосостояния для своих национальных общин, отметил кардинал, «средства, управляемые Святейшим Престолом и Государством Градом Ватикан, в первую очередь предназначены для религиозных или благотворительных дел. Поэтому именно в силу приоритетности предназначения этих средств нужно уделять особое внимание этическому аспекту инвестиций».

В конце обращения к экспертам ватиканский госсекретарь поблагодарил их за визит и за то, что они побуждают видеть в финансах инструмент служения людям.



На фото — Институт религиозных дел в Ватикане (Â© Vatican Media)