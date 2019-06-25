В Ватикане проходит 30-я встреча Совета кардиналов

Во вторник 25 июня под председательством Папы Франциска открылась 30-я по счету встреча Совета кардиналов, которая продлится до 27 июня. Иерархи продолжат работу над текстом новой Апостольской Конституции Praedicate evangelium («Проповедуйте Евангелие»), которая призвана заменить ныне действующую Апостольскую Конституцию Pastor bonus, утвержденную Иоанном Павлом II в 1988 г. В разрабатываемом сейчас документе сделаны акценты на миссионерскую направленность деятельности Римской Курии, укреплении начал соборности (синодальности) в жизни Церкви на всех ее уровнях и на необходимости более широкого привлечения женщин к работе на руководящих постах в структурах Святого Престола. Утвержденный на предыдущем заседании Совета кардиналов, проходившем с 8 по 10 апреля с.г., черновой вариант Конституции был разослан национальным Конференциям епископов, Синодам Восточных Католических Церквей, дикастериям Римской Курии, Конференциям генеральных настоятелей и настоятельниц монашеских орденов и некоторым Папским университетам с настоятельной просьбой его детального изучения с последующим внесением поправок и предложений.

На сегодняшний день в состав Совета входит шесть кардиналов: Оскар Родригес Марадьяга, Джузеппе Бертелло, Освальд Грасиас, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Мелли и Пьетро Паролин, которым помогают секретарь, епископ Марчелло Семераро, и второй секретарь, епископ Марко Меллино.

По материалам Vatican News