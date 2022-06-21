В Ватикане обсуждают помощь Восточным Церквам

20 июня в Ватикане началась 95-я пленарная ассамблея ROACO — Объединения помощи Восточным Церквам, сообщает русская служба Vatican News.

Утром 21 июня префект Департамента по делам Восточных Церквей и президент ROACO кардинал Леонардо Сандри совершил Божественную литургию, во время которой участники ассамблеи возносили молитвы о мире и поминали всех благотворителей – живых и усопших. Участники вверили Господу и заступничеству Пресвятой Богородицы работы пленарного заседания и те страны, которым будет оказана помощь, в особенности страдающим от войны и общественно-политической нестабильности.

Участники заседания остановились прежде всего на обстановке на Святой Земле, о которой рассказали апостольский делегат в Иерусалиме монсеньор Адольфо Тито Ильяна, кустод Святой Земли и гвардиан Горы Сион фра Франческо Паттон и вице-канцлер Вифлеемского университета фра Питер Брей. Апостольский нунций в Ливане монсеньор Джозеф Спитери рассказал об общественно-политической ситуации в этой стране.

Во второй половине дня внимание участников будет сосредоточено на Эфиопии и Сирии; с докладами выступят апостольские нунции соответственно монсеньор Антуан Камиллери и кардинал Марио Дзенари. Первый день работ завершится отчетом ватиканского секретаря по связям с государствами монсеньора Пола Ричарда Галлахера о дипломатической работе Святейшего Престола на Украине, на Ближнем Востоке, в Эфиопии и Эритрее.

Среда будет посвящена Украине: по видеосвязи об обстановке в стране расскажут верховный архиепископ Киевский и Галичский Святослав Шевчук и апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас, а об экуменических аспектах актуальной ситуации – кардинал Курт Кох, префект Департамента по содействию христианскому единству. О гуманитарной и каритативной деятельности «Каритас Украины» расскажет его директор Тетяна Ставнича. Затем прозвучат свидетельства нескольких семей, пострадавших от последствий текущих событий, и волонтеров.

В четверг 23 июня участники заседания встретятся со Святейшим Отцом.