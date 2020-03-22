В Ватикане издан «Декрет об индульгенциях в условиях эпидемии коронавируса»

В Ватикане издан «Декрет об индульгенциях в условиях эпидемии коронавируса»

Март 22, 2020

20 марта обнародовала декрет о предоставлении особых индульгенций верным, зараженным КОВИД-19, а также медицинским работникам, родственникам больных и всем, кто тем или иным способом, в том числе и молитвой, о них заботятся. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Призывая относиться к коронавируса «в плане личного обращения», Апостольская пенитенциария предоставляет «полную индульгенцию верным, зараженным коронавирусом, которые подвергнуты карантинному режиму, по распоряжению санитарных властей, в больницах или в собственных жилищах, если в духе отчужденности от всякого греха они духовно присоединятся, посредством СМИ, к совершению Святой Мессы, к молитве Святого Розария, к благочестивой практике Via Crucis или к другим формам богопочитания, либо по крайней мере прочитают Верую, Отче наш и благочестивое воззвание к Пресвятой Деве Марии, принося в жертву это испытание в духе веры в Бога и милосердия к братьям, с намерением выполнить обычные условия (Таинство Исповеди, Причастие и молитва о нуждах Святейшего Отца), как только это будет возможно».

На тех же условиях Апостольская пенитенциария предоставляет полную индульгенцию, в условиях мировой эпидемии, и «тем верным, которые пожертвуют посещение Пресвятых Даров, Евхаристическое поклонение, чтение Священного Писания по меньшей мере в течение получаса, благочестивое упражнение Via Crucis или молитву Венчика Божественному милосердию, умоляя Всемогущего Бога о прекращении эпидемии, об облегчении для всех, кто из-за нее страдает, и о вечном спасении тех, кого Господь призвал к Себе».

Предоставляется также полная «верному, находящемуся при смерти, при условии должной расположенности и при условии, что он на протяжении жизни имел обыкновение читать некоторые молитвы». В этом случае сама Церковь восполняет три обычных условия, которыми, согласно Правилам об индульгенциях (2008), являются: исповедь, причащение и молитва о нуждах Святейшего Отца.

Согласно 20 параграфу Правил об индульгенциях, при отсутствии должной расположенности и невыполнении условий, установленных Церковью, верующий все же может получить частичную индульгенцию.

Напомним, что индульгенция – это не отпущение грехов, но освобождение от временной кары (в чистилище) за грехи, вина за которые уже изглажена.

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