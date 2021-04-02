В Туркмении сняты ограничения на посещение мечетей и церквей

Ашхабад. 2 апреля. Все мечети и церкви в Туркменистане возобновили свою работу. Посещение мечетей и церквей возможно при соблюдении всех санитарно-гигиенических мер (ношения масок, соблюдения социальной дистанции).

Ограничения сняли с 1 апреля 2021 года. Посещать общественные богослужения можно только при соблюдении всех санитарно-гигиенических мер, сообщили в Муфтияте Туркменистана.

Также с 1 апреля 2021 года в Туркмении открыли драматические театры. Кроме того, в республике возобновили некоторые автобусные и железнодорожные маршруты.

Режим санитарных огрничений в Туркменистане был введен 13 июля 2020 года в связи с профилактикой коронавируса.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения COVID-19 действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение, закрыты торговые центры, предприятия общепита, сферы бытового обслуживания.

В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

(По материалам Туркменпортала, Интерфакса, Регнума)