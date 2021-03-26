В торжество Благовещения в Московском кафедральном соборе прозвучала молитва «духовного усыновления» (+фото)

Торжество Благовещения Господня – это день, когда католики всего мира, а также представители других конфессий молятся о праве на жизнь каждого зачатого ребенка, о святости и достоинстве жизни всякого человека. В своей энциклике Evangelium vite («О ценности и нерушимости человеческой жизни», 1995 г.) святой Папа Иоанн Павла II выступил с инициативой ежегодного праздновании 25 марта «Дня Святости Жизни», отметив, что его основная цель – «пробуждать в совести людей, в семье, Церкви и гражданском обществе чуткость к смыслу и ценности человеческой жизни в любом ее моменте и во всяком состоянии; особенно необходимо показывать, сколь великое зло есть прерывание беременности и эвтаназия, но нельзя обходить молчанием и других моментов и аспектов жизни».



Событие Благовещения содержит глубочайшее послание, напоминающее нам о том, что любая человеческая жизнь бесценна – это дар свыше, о котором необходимо заботиться. Особенно это важно в условиях современного мира, когда человеческая жизнь обесценивается, ведется открытая и агрессивная пропаганда абортов и эвтаназии, когда на законодательном уровне разрешено убийство беззащитного ребенка, и врачи имеют право прервать дарованную Богом жизнь. Но это отнюдь не означает, что мы бессильны что либо сделать: каждый из нас может включиться в молитву духовного усыновления в твердой уверенности, что с верой молящийся обязательно будет услышан Отцом Небесным. Молитвенное движение «Духовного усыновления» возникшее в 1987 году в Англии и Франции как ответ на призыв Богородицы в Фатиме к покаянию и обращению, распространилось ныне по всему миру. Так и в России день 25 марта для многих верующих становится началом девятимесячного (вплоть до Рождества Христова) пути духовного усыновления – ежедневной молитвы в намерениях ребенка, которому угрожает опасность убийства в утробе матери (аборт).



25 марта 2021 года в торжество Благовещения в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве по окончании торжественной Святой Мессы под предстоятельством архиепископа Павла Пецци в сослужении московского духовенства все ее участники соединились в общей молитве за нерожденных детей. Те, кто хотел бы принять на себя личную обязанность «духовного усыновления» ребенка, ни имени, ни пола, ни национальности, которого они никогда не узнают, выстроились у алтаря. Настоятель собора отец Владимир Кабак обратился к собравшимся с кратким напутствием, процитировав слова, произнесенные святым Иоанном Павлом II в Фатиме: «Сегодня нам просто необходимо прислушаться к голосу своей совести, чтобы объединиться и общими усилиями защищать жизнь человека. Сегодня мир стал ареной борьбы за жизнь, ареной борьбы между цивилизацией жизни и цивилизацией смерти». Затем была прочитана вступительная молитва принятия соответствующих обязательств, и все, кто в этот день присоединился к «Движению духовного усыновления», принесли зажженные свечи к подножию иконы Благовещения. После краткой общей молитвы и благословения настоятеля «духовные родители», встав на колени перед фигурой Богородицы Фатимской, прочли одну тайну Розария.

Ольга Дубягина,

прихожанка Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

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