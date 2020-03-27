В торжество Благовещения колокола в соборах Франции прозвонили в знак солидарности с зараженными коронавирусом

Колокола в соборах Франции прозвонили в среду 25 марта в знак солидарности с зараженными коронавирусом и врачами, борющимися с распространением пандемии. Колокольный звон прозвучал в 19:30 по парижскому времени (21:30 мск) в Париже, Лионе, Лилле, Тулузе и других городах, сообщает агентство ТАСС.

В Париже в течение 10 минут звонили колокола церкви Сен-Сюльпис и бывшего бенедиктинского аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Перезвон был слышен в этот вечер из базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр.

25 марта Католическая Церковь отмечает Благовещение. По этому случаю Конференция епископов Франции объявила о том, что «колокола всех церквей страны будут звонить в течение 10 минут, чтобы продемонстрировать братство и надежду перед лицом эпидемии коронавируса». В этот вечер французов призвали зажечь свечи и поставить их у окон в память об умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, и в знак солидарности с теми, кто находится в больницах на лечении.

Согласно данным Управления здравоохранения Франции, число случаев заражения новым коронавирусом во Франции превысило 25 тыс., 1,3 тыс. человек умерли. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.