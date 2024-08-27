В США экспертиза подтвердила феномен нетленности скончавшейся в 2019 г. монахини-бенедиктинки

В США прошла судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая феномен нетленности чернокожей монахини-бенедиктинки, умершей в 2019 году, а с 2023 года в городок Гауэр и местную обитель стекаются тысячи паломников, дабы своими глазами увидеть тело, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Результаты недавнего медицинского осмотра опытными судмедэкспертами тела сестры Вильгельмины Ланкастер OSB, подтвердили, что оно пребывает в неизменном и удивительном состоянии нетленности. Его обнаружили в этом состоянии в момент эксгумации в прошлом году. Медики и сейчас, более чем через год, не нашли на теле никаких признаков разложения, заявил епископ Джеймс Джонстон, Ординарий Епархии Святого Иосифа в Канзас-Сити (штат Миссури).

Опытнейшие судебно-медицинские эксперты провели это обследование по просьбе епископа, дабы получить научное подтверждение того удивительного факта, что тело умершей монахини-бенедиктинки остается нетленным. Сестра Вильгельмина, основательница местной общины сестер-бенедиктинок Марии Царицы Апостолов в городке Гауэр (штат Миссури), скончалась 29 мая 2019 года. Через четыре года, 28 апреля 2023 года, монахини решили эксгумировать ее тело с целью перезахоронения в церкви аббатства. Они ожидали найти в могиле кости или мумию, но с благоговейным трепетом узрели прекрасно сохранившееся тело, причем лицо полностью сохранило всем знакомые и любимые черты бывшей настоятельницы.

Тысячи паломников тут же хлынули в этот сельский городок, чтобы своими глазами увидеть чудо, и их поток с тех пор не ослабевает.

Итоговый отчет судебно-медицинской экспертизы епархия опубликовала 22 августа 2024 года. Он гласит, что медики подтверждают полное отсутствие каких-либо внешних признаков разложения, обычно наблюдаемых при подобных сроках и подобных погребениях в местных грунтах в деревянном гробу без бальзамирования.

Тело сестры Вильгельмины не бальзамировали и никак не обрабатывали перед погребением, а ее деревянный гроб ничем не герметизировали. Несмотря на то, что сам гроб сильно обветшал, подгнил и в одном месте доска крышки даже провалилась, тело монахини не подверглось разложению, а ее одежда не обнаруживает никаких следов тления по сей день.

«Обстоятельства ее смерти и условия захоронения не должны были обеспечить ни малейшую защиту от разложения, – гласит медицинский отчет. – Состояние ее тела крайне нетипично для истекшего срока, грунта, влажности и местности, поскольку прошло почти через четыре года после ее смерти, и за это время тело должно было давно разложиться – с учетом условий окружающей среды и состояний тел в близких по времени, месту и условиям погребениях».

Экспертиза даже привлекла почвоведов и провела тщательные анализы почвы захоронения, дабы определить, могли ли какие-либо местные аномалии или случайно проникшие в грунт вещества предотвратить разложение тела. Однако и в почве не удалось обнаружить никаких необычных примесей или аномалий. «Насколько можно судить в пределах имеющихся временных рамок, тело сестры Вильгельмины Ланкастер, по-видимому, не подверглось разложению, которое обычно наблюдается в этом месте в аналогичных условиях и сроках захоронения», – отметил епископ Джонстон в своем заявлении при обсуждении результатов экспертизы.

Судмедэксперты также подробно опросили очевидцев похорон и эксгумации, а также изучили гроб и тело сестры Вильгельмины. По словам епископа, бригада судмедэкспертов смогла провести лишь «ограниченный внешний осмотр», хотя и вполне достаточный для поразительного вывода. Епархия не сообщила, будут ли проведены какие-либо дополнительные обследования тела или иные действия с ним. «В Католической Церкви не существует официального протокола определения нетленности тела, при этом нетленность как таковая не считается решающим признаком святости, – отметил епископ Джонстон. – В настоящее время наша епархия не планирует инициировать процесс причисления покойной настоятельницы к лику святых. Состояние останков сестры Вильгельмины Ланкастер, по понятным причинам, вызвало широчайший интерес у верующих и неверующих и подняло многие важные вопросы. Я молюсь о том, чтобы удивительная посмертная история сестры Вильгельмины и далее помогала открывать сердца людские для любви к нашему Господу и Пресвятой Богородице”.

Сестра Вильгельмина вступила в орден Смиренных сестер Провидения вскоре после того, как сдала выпускной экзамен по окончании средней школы. После реформ, проведенных Вторым Ватиканским собором, сестра приложила усилия к сохранению некоторых традиций – в частности, в плане ношения старого монашеского облачения. Позже, с помощью священнического братства Святого Петра, основала новую общину. А в возрасте 70 лет она основала монашеский орден сестер-бенедиктинок Марии Царицы Апостолов – первоначально в штате Пенсильвания, а затем переселилась с общиной в штат Миссури. Её орден придерживается созерцательного образа жизни с особым поклонением Пресвятой Богородице и особым вниманием к молитвам за священников. Сестры служат латинскую мессу и ведут монашеский чин 1962 года с традиционным григорианским пением на латыни. Монахини также записывают свои песнопения, и эти записи стали столь популярны, что несколько раз занимали первые места в списке исполнителей традиционных классических песнопений Billboard (Billboard’s Classical Traditional Chart).