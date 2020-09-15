В США найден препарат, полностью нейтрализующий коронавирус — СМИ

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке. Исследование специалистов опубликовано 14 сентября в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Последний показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков. Об этом сообщают «Известия».

При этом обнаруженный небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него патоген проникает в организм.

Когда белковое соединение сливается с иммуноглобулином, образуется Ab8.

Специалисты уже заявили о высокой эффективности молекулы в борьбе с клетками вируса. Ученые добавляют, что ее незначительный размер позволит создать препарат, который можно будет вводить ингаляционным методом. Также отмечается, что обнаруженная молекула не связывается с человеческими клетками, что сводит к минимуму угрозы выявления негативных последствий.