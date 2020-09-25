В соборе Святого Семейства в Барселоне откроется центр изучения творчества Антонио Гауди
Распространение работ Гауди и содействие изучению и пониманию его фигуры и его творчества в контексте мировой культуры — такую цель поставили перед собой учредители Международного центра перспективных исследований Антонио Гауди и его последователей, который был представлен 15 сентября в базилике Святого Семейства в Барселоне.
Учредителями центра выступили: факультет истории, археологии и христианского искусства, носящий имя Антонио Гауди, в университете Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP, Барселона) и Фонд попечителей Собора Святого Семейства. Об этом сообщает портал «Рублев» со ссылкой на издание El Pais.
«Гауди — это вулканическая и многогранная личность»
На прошедшей презентации представители университета и фонда заявили, что деятельность нового центра будет лежать в рамках строго академической науки. Его сотрудники будут изучать личность и творчество Антонио Гауди и его творчество, а также его последователей, публиковать результаты своих исследований и, таки образом, распространять в научной среде новые знания о выдающемся архитекторе, о его вкладе в архитектуру и искусство, развитие религиозной символики.
«Гауди — это вулканическая и многогранная личность. Его изучение всегда преподносит сюрпризы. Наш центр нацелен на то, чтобы студенты могли узнать то, чего они еще не знают о Гауди», — пояснил декан факультета Антонио Гауди Давид Абадиас.
При центре откроется библиотека, где будут собраны издания и публикации, посвященные творчеству Гауди и его помощников. Отдельно планируется хранить публикации о мастере, которые вышли в СМИ за все годы, также в планах — создание архива фотографий и иллюстраций.
Одним из самых амбициозных проектов организации станет создание открытой базы данных, доступной онлайн для ученых и исследователей всего мира. В ней, по замыслу создателей, будут собраны все сохранившиеся документальные свидетельства об архитекторе — документы, письма, фотографии, планы, чертежи, эскизы, модели, макеты, другие рабочие материалы и прочие артефакты самого различного типа.
Ученые планируют подробно исследовать то многообразие символов, которое вплетал в свои работы выдающийся архитектор. Условно их делят на несколько групп — Гауди активно использовал религиозную символику, природные элементы, элементы фольклора, элементы греческой и римской мифологий, а также театральную и музыкальную символику. Эти исследования составят одно из направлений работы центра.
Другим направлением исследований станет архитектура в широком смысле: дизайн, геометрия зданий, изучение звука и света, использование материалов, организация работы и многие другие аспекты.
Наконец, третье направление исследований объединит ученых, изучающих идеи и контексты религиозного, эстетического, географического и социального характера, которые нашли отражение в творениях Гауди.
Ректор университета Ateneu Universitari Sant Pacià, при котором действует факультет Антонио Гауди, профессор Арманд Пуч, подчеркнул важность сбора всех материалов, связанных с архитектором, учитывая нынешний большой разброс этих документов по всему миру. «Одна из наших проблем заключается в том, что желающий изучать Гауди должен побывать в 30 тысячах разных мест, — отметил он. — Мы хотим, чтобы у исследователей было все под рукой».
Штаб-квартира центра будет расположена в музейных помещениях базилики Саграда Фамилия. Здесь будут предусмотрены как помещения для работы исследователей, так и аудитории для академических лекций. Это пространство будет расположено на цокольном этаже базилики, однако оно станет доступно лишь через несколько лет, когда в этой части комплекса Саграда Фамилия завершатся работы. Пока учредители не берутся назвать точную дату открытия этих помещений, поскольку сейчас строительство парализовано пандемией COVID-19.
Отмечается лишь, что через несколько лет новый центр может стать площадкой для проведения лекций, организации курсов и различных конгрессов международного уровня.
Академическое руководство Центром возьмет на себя факультет истории, археологии и христианского искусства Антонио Гауди (AUSP), а в состав Консультативного совета войдут авторитетные эксперты в области изучения творчества Гауди и его последователей.
Антонио Гауди (1852—1926) — испанский (каталонский) архитектор. Его самая известная работа — базилика Святого Семейства в Барселоне. Строительство началось в 1883 году, а в 1914 году архитектор приостановил работы над всеми другими своими проектами, чтобы сосредоточиться исключительно на «Саграда Фамилия». Все последующие 12 лет, вплоть до своей смерти, А. Гауди трудился над этим проектом.
В 2010 году Папа Бенедикт XVI освятил церковь и придал ей статус базилики. По различным оценкам, строительство может быть закончено как к 2026 году — 100-летию со дня рождения архитектора, так и позднее; в октябре главный архитектор проекта Жорди Фаули отказался назвать точные сроки полного завершения строительства.
«Трудно предсказать, но мы можем предположить, что собор будет завершен к 2030—2032 годам», — заявил архитектор.
По состоянию на сегодняшний день реализовано приблизительно 70% работ.
В начале 2010-х годов в Испании была создана Ассоциации за беатификацию Антонио Гауди. Усилия Ассоциации, направленные на беатификацию Гауди, получили одобрение ватиканских иерархов, однако никакие конкретные даты, касающиеся процедуры, пока не установлены.
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