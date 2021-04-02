В Словении запретили публичные пасхальные службы из-за пандемии

В Словении церкви будут оставаться закрытыми в праздничные и пасхальные дни из-за растущего числа инфицированных, пояснил министр культуры Васко Симонити. Возможна только пастырская помощь нуждающимся в индивидуальном порядке.

Правительство в Любляне усилило антиковидные меры по всей стране с 1 по 12 апреля. Большая часть торговых предприятий, а также все культурные и религиозные учреждения должны в этот период оставаться закрытыми.

За исключением пасхального воскресенья, словенцы должны оставаться в своем домашнем кругу. Правила включают полный запрет общественных богослужений с Великого четверга до Октавы Пасхи. Васко Симонити объявил об указе, согласно которому все религиозные здания должны оставаться закрытыми.

Источник: Седмица