В Словакии на мероприятия Папского апостольского визита зарегистрировалось 33 тысячи человек

В воскресенье 29 августа в словацких церквях было зачитано послание епископата страны, в котором архипастыри призвали верных к активному участию в четырех запланированных публичных встречах с Папой Франциском в ходе его предстоящего Апостольского визита. На 25 августа на эти встречи зарегистрировалось в общей сложности 33 тысячи человек, что, по словам пресс-секретаря Конференции епископов Словакии священника Мартина Крамара, несколько ниже ожидаемого.

Словацкие епископы призвали рассматривать участие в мероприятиях Папского визита как «жертву за Церковь и спасение бессмертных душ». «Приходите лично, чтобы созидать солидарную общину братьев и сестер, желающих следовать за Иисусом, Марией и Иосифом. Не сидите дома, дорогие братья и сестры! Приходите! Братислава, Прешов, Кошице и Шаштин ждут вас!», – пишут иерархи.

Напомним, что Папа Франциск намеревается посетить с Апостольским визитом Словакию 12-15 сентября с.г. Понтифик проведет несколько часов в Будапеште, где примет участие в церемонии закрытия 52-го Международного Евхаристического Конгресса, после чего отправится в Братиславу, а в последующие дни посетит Прешов, Кошице и Шаштин-Страже. Девизом 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска станут слова: «С Марией и Иосифом на пути к Иисусу». Это будет четвертое по счету посещение Словакии Преемником Святого Петра. Первые три Апостольских визита в эту страну нанес святой Иоанн Павел II.

По материалам Vatican News