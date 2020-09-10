В Сингапуре за время пандемии разрослось онлайн-движение «Библейское Апостольство»

СИНГАПУР. Христиане многонационального города-государства и мирового финансового центра отмечают, что за время пандемии в нем разрослось онлайн-движение «Библейского Апостольства», а католическое население страны достигло 9% и продолжает расти, сообщает Седмица со ссылкой на информационное агентство Ватикана Agenzia Fides.

В разгар пандемии коронавируса движение «Библейское Апостольство», с благословения архиепископства Сингапурского, деятельно сопровождает верующих в их встречах с Христом. «Несмотря на то, что карантин пресек и изменил многие наши повседневные духовные занятия и богослужения, приходы приспособились к использованию онлайн-платформ для наших Библейских программ, – говорит в интервью Agenzia Fides отец Фердинанд Пурномо, духовный руководитель Библейского Апостольства Архиепископства (ABA). – Мы отмечаем заметное увеличение посещаемости служб – они особенно удобны для людей на изоляции во время карантина и для тех, кто испытывает нехватку времени из-за семейных и трудовых обязанностей – именно для них христианская учеба и познание в Интернете стали особенно удобными. С другой стороны, онлайн- встречи, конечно же, мало способствуют формированию по настоящему близких человеческих отношений внутри сообществ. Однако онлайн-программам суждено большое будущее при всех их недостатках».

Благодаря количеству и разнообразию Библейских программ, доступных католикам в Сингапуре, есть много возможностей открыть для себя сокровища Библии. ABA призывает католиков формировать семейные группы по изучению Библии и воодушевляет их на совместные молитвы, свидетельства и открытия Библейских истин, особенно в эти трудные времена. Многие священники и богословы читают общедоступные лекции уже почти год. «ABA помогает координировать эти занятия, помогая каждому католику участвовать в них через Интернет несколько раз в неделю», — отмечает Джеймс Николс, директор ABA.

Около 60% приходов в Сингапуре уже сформировали группы «Библейского Апостольства». «Наши усилия по укреплению веры привели к увеличению малых сообществ, изучающих Священное Писание и молящихся вместе нами в Сингапуре», говорит Николс. Число мирян, получивших благодаря онлайн-платформам академические богословские звания и категории, увеличивается и в зарубежных учреждениях, и в Католическом теологическом институте Сингапура. Многие Библейские программы в настоящее время уже ведутся уважаемыми мирянами под духовным руководством приходских священников, и в результате духовная жизнь многих прихожан заметно обогатилась благодаря программам ABA.

«Мы уже не анонимная группа сетевых персонажей, а настоящая семья, – говорит Ронни Чиа, глава приходской группы Библейского Апостольства при храме Сан-Винченцо-де-Паоли. – Мы помогаем друг другу открывать сокровища мира Библии на основе нашего духовного и жизненного опыта. Мы готовимся к каждому еженедельному занятию, делимся открытиями Христовых истин, рассказываем, как Слово Божие помогает нам в личной жизни с самых разных обстоятельствах. Мы постепенно строим нашу приходскую семью и добрые отношения в атмосфере глубокого уважения и полного доверия».

«Наше Библейское Апостольство – это познание Иисуса Христа не столько разумом, сколько сердцем, – подтверждает Эрлих Фуа, помощник Чиа. – Главные плоды нашего совместного путешествия – это наше крепнущее духовное родство, доверие, чувство принадлежности к приходу и растущее понимание глубинного смысла и духовной сути богослужений». «Месса стала для меня гораздо более значимой, – вторит ему Эндрю Чуа, один из участников группы. – Это более уже не внешний ритуал, не скучная обязанность. Я научился распознавать внутренние связи Нового и Ветхого Завета, и теперь многое в проповедях открывается мне глубже и острее».

Продолжая занятия и расширяя круг прихожан на онлайн-платформе Zoom, Ронни Чиа испытывает растущий оптимизм. «Нам, христианам, надлежит использовать все среды и средства для проповеди Евангелия, – говорит Чиа. – Наши групповые обсуждения идут активно и живо, с цитатами и духовными видеоматериалами, и эта наша щедрая духовная жизнь заразительна для наших детей, близких и друзей. Они видят со стороны, какое счастье приносит нам изучению Библии, слушают, как мы делимся своими свидетельствами и открытиями, и тем самым незаметно сеем Слово Божье в их сердцах, проповедуем тем самым Благую Весть личным примером, иной раз даже не осознавая этого».

Население Сингапура на сегодня составляет 5,7 миллиона человек, из которых на долю католиков приходится 383 тысячи, то есть приблизительно 9% населения.