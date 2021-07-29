В Шотландии священник подвергся жестокому нападению во время молитвы в храме

Шотландский католический священник с трудом отбился стулом от дебошира с бутылкой, который напал на него во время утренней молитвы прямо в церкви. Инцидент произошел 26 июля 2021 года в Эдинбурге.

Архиепархия Сент-Эндрюса и Эдинбурга опубликовала заявление о случившемся:

«В понедельник утром священник, сидевший в одиночестве и молившийся на скамье в соборе Святой Марии, подвергся жестокому и неспровоцированному нападению со стороны человека, державшего стеклянную бутылку. Перед нападением мужчина спросил его, священник ли он. Когда священник ответил утвердительно, мужчина попытался ударить его бутылкой по голове, прежде чем погнался за ним к задней части собора. Бутылка разбилась о землю, и мужчина продолжал использовать ее в ходе нападения. Священнику удалось отбиться от него стулом, прежде чем нападавший выбежал».

Священник, описанный его прихожанами как «добрый и кроткий», не растерялся и дар отпор бандиту. Он использовал сиденье, чтобы защитить себя от маньяка, угрожавшего ударить его битым стеклом. Испытание клирика «на прочность» закончилось только тогда, когда преступник бежал из собора Святой Марии, расположенного в центре Эдинбурга.

Представитель полиции Шотландии сказал следующее: «Около 9 часов 35 минут в понедельник, 26 июля, полиция была вызвана в связи с сообщением о нападении на 35-летнего мужчину в церкви на Йорк Плейс в Эдинбурге. Присутствовали сотрудники полиции, и пострадавший не нуждался в госпитализации. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента, и всем, у кого есть информация, настоятельно рекомендуется связаться с полицией Шотландии».

В итоге священник остался невредимым после того, как отбился от нападающего. Полиция разыскивает преступника, стоящего за нападением на клирика Сент-Мэри.

Джейми МакМоррин родился в Уддингстоне, Южный Ланаркшир.

Получил духовное образование в Папском шотландском колледже в Риме, в июне 2016 года был рукоположен в клир собора Святой Марии.

На данный момент сам отец МакМоррин пока отказался от комментариев.

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В отчете «Преступления на почве ненависти в Шотландии» говорится, что в 2019-2020 годах было зарегистрировано 660 обвинений с отягчающими религиозными мотивами, что на 24% больше, чем в 2018-19 годах. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также опубликовала данные, где говорится о более 500 преступлениях на почве ненависти против христиан в Европе в 2019 году.

Как ожидается, в ноябре нынешнего года Папа Франциск посетит Шотландию на очень короткий срок. Об этом пишет Catholic News Agency со ссылкой на представителя Конференции католических епископов страны. Папа, вероятно, примет участие в очередном саммите Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата, который будет проходить в Глазго, крупнейшем городе Шотландии, с 1 по 12 ноября.



По материалам: Седмица.ру, Deadline News, CNA