В сентябре Папа призывает молиться о страждущей земле (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на сентябрь 2024 года: о недомогающей земле. Передает русская служба Vatican News.

«Помолимся о планете, стонущей от боли. Если бы мы могли измерить её температуру, мы бы увидели, что у неё жар: она чувствует себя плохо, как любой больной. Но слушаем ли мы её боль? Внимаем ли мы крикам боли миллионов жертв экологических бедствий? Больше всего от последствий этих катастроф страдают бедняки, те, кто вынужден покидать свои дома из-за наводнений, аномальной жары или засухи. Решение антропогенных экологических кризисов – таких как климатические проблемы, загрязнение окружающей среды или утрата биоразнообразия – требует не только экологических, но и социальных, экономических и политических мер. Мы обязаны бороться с нищетой и охранять природу, меняя свои повседневные привычки и привычки нашего общества», – подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания призывает верующих:

«Помолимся, дабы каждый из нас сердцем услышал стон Земли и крик жертв экологических катастроф и климатического кризиса. Постараемся лично встать на защиту мира, в котором мы живём».