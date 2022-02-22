В Санкт-Петербургской католической семинарии прошла богословская конференция на тему: «Роль символического языка в религиозном дискурсе»

В Санкт-Петербургской католической семинарии прошла богословская конференция на тему: «Роль символического языка в религиозном дискурсе»

Февраль 22, 2022

Конференция состоялась в рамках ежемесячных встреч «Вера и », сообщает паблик Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов».

Преподаватель семинарии, кандидат богословия о. выступил с докладом «Роль символического языка в религиозном дискурсе». По завершении его выступления все желающие имели возможность задать вопросы и обсудить интересующие моменты в рамках заявленной темы.

«Вопрос использования языка был важен с самых первых веков христианской традиции. С самого начала христиане задавались вопросом о том, каким образом можно говорить о Боге. Вопрос о роли символического языка с новой силой встал в 20 и нынешнем 21 веке. Мы видим, что эти вопросы актуальны всегда. Бог зовет человека и мы стремимся отвечать на этот призыв, в том числе, размышляя над тем, как говорить о Боге и о нашей вере», — прокомментировал ректор семинарии о. .

Конференция стала первой в череде встреч, которые планируется проводить ежемесячно. «Эти встречи призваны стать площадкой, куда мы будем приглашать всех желающих, чтобы углублять актуальную для нас тему «Вера и культура». Сфер для совместного обсуждения много: наука, культура, философия, . Будем стараться реализовывать этот интеллектуальный потенциал и молиться, чтобы Господь поддержал наше начинание», — объяснил во вступительном слове преподаватель семинарии, кандидат библеистики о. Бонавентур Н’Тонтас.

Приглашаются все желающих принять участие в ежемесячных встречах «Вера и культура», где будет предложено вместе размышлять и дискутировать об актуальных темах религиозной и общественной жизни, а также об отношениях Церкви и общества. Каждая встреча будет начинаться небольшой лекцией, и затем продолжаться в формате живого диалога и свободного обмена мнениями. О дате и теме встреч будет сообщаться заранее посредством публикации объявления в паблике, а также на досках объявлений в католических приходах Санкт-Петербурга. Кроме того, все встречи планируется транслировать через Zoom, так что все желающие будут иметь возможность принять участие, независимо от места нахождения.

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