В РПЦ усомнились в подлинности слов Папы Римского о праве однополых пар заключать брак

Глубокое сомнение в подлинности слов Папы Римского Франциска о том, что однополым парам надо дать право оформлять браки, появившиеся накануне в СМИ, 22 октября выразил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Священнослужитель считает, что принимать на веру сообщения в СМИ о высказываниях понтифика, если нет соответствующих официальных заявлений от самого Ватикана, сразу не стоит. Он напомнил, что Католическая Церковь не делает официальные заявления через кинофильмы и светскую периодику.

«Надёжность источников этой новости, газета со ссылкой на какой-то фильм, представляет собой очень низкий градус надёжности. Вы прекрасно понимаете, что в наше время «просвещённое» приписать кому угодно что угодно не составляет ни малейшего труда. Если Папа Римский что-то высказал, он высказывает не через газету и не через художественный фильм или документальный фильм. В данном случае это глобальная религиозная политика. Собака лает, караван идёт. СМИ должны это очень хорошо чувствовать», — заявил глава епархиального отдела РПЦ.