В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками

Русская Православная Церковь (РПЦ) не примет объединения православия и католицизма по инициативе Патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), слова которого цитирует агентство РИА Новости.

Ранее принадлежащий к духовенству Константинопольского Патриархата митрополит Италийский Поликарп (Ставропулос) заявил в интервью официальному изданию Ватикана, что «жесты» Патриарха Константинопольского Варфоломея и Папы Римского Франциска «всё больше идут в направлении полного единства», а «путь католиков и православных к полному единству приближается к финишу, и на уровне верующих эта цель уже достигнута».

«Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения. <...> Не будет ничего удивительного в том, что Константинопольский Патриарх без согласия других Поместных Православных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской Православной Церкви, эта бумага ничего не будет значить», – заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» митрополит Иларион.

С 2000 года, рассказал митрополит Иларион, он лично участвовал в православно-католическом диалоге, в котором сопредседательствовал Константинопольский Патриархат. Политику Константинопольского Патриархата в нем глава ОВЦС охарактеризовал как направленную не на воссоединение православных и католиков, а на заимствование католической модели иерархии и управления.